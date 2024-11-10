Солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины: WSJ раскрыло причины

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Северокорейских бойцов, которые приехали в страну-агрессора России для участия в войне в Украине, считают наемниками, но многие из них готовы идти на риск, поскольку для них это возможность убежать от тяжелых условий жизни в КНДР.
Северокорейские бойцы могут проявить высокую мотивацию в бою благодаря специфике их воспитания, даже если они воюют вдали от дома и за незнакомое дело, говорится в материале The Wall Street Journal.
По словам бывших северокорейских солдат, основная мотивация бойцов, отправляющихся в Россию, заключается в беспрекословной преданности режиму. Их с детства учат, что служба для верховного лидера - это высшая честь, и даже смерть на поле боя считается героическим поступком.
Несмотря на отсутствие современной техники, даже элитные части КНДР часто занимаются сельскохозяйственными или строительными работами. Спецназовцы проходят интенсивную подготовку, включая рукопашный бой и идеологическое обучение, которое фокусируется на преданности лидеру. Они должны идти в бой даже без достаточного оснащения, имея высокую дисциплину.
Солдаты, которые попадают в Россию, часто выполняют роль пехоты, где их ожидают значительные потери, из-за языкового барьера и отсутствия надлежащего оборудования. Однако для многих это шанс повысить свой статус в стране и получить престижные должности.
Армия КНДР против ВСУ - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что украинские войска атаковали спецсилы КНДР. В ГУР заявили, что первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных произошло в Курской области. Россия серьезно вооружила северокорейские войска в Курске.
Владимир Зеленский заявил, что армия КНДР вступила в бой против ВСУ. Боевые столкновения северокорейских военных на стороне России против украинской армии завершились потерями среди солдат из КНДР. Известно, что в Курской области присутствуют 11 тысяч военнослужащих КНДР.
Стало известно, что войска РФ и КНДР атакуют позиции ВСУ на Курщине. Страна-агрессор РФ решила отвоевать как можно больше территории до того момента, как избранный президент США Дональд Трамп предложит заморозить войну России и Украины.
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