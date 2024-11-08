Подробности рассказал экс-министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

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Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Россия уже постепенно возобновляет атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и, по словам экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, эти удары будут нарастать.

Кроме того, под угрозой может оказаться и высшее руководство страны. Пристайко, занимавший пост посла Украины в Британии, Канаде и НАТО, отмечает: "Они будут пытаться нанести удар, разрушат энергосистему, попытаются уничтожить руководство. Следующие три месяца будут тяжёлыми", — цитирует его The Economist, пишет Главред.

Сообщается, что такая стратегия со стороны Кремля может стать своеобразным методом ведения переговоров президента Владимира Путина на фоне вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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Издание отмечает, что Трамп, судя по всему, симпатизирует стилю управления российского лидера, и президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с двумя вероятными сценариями исхода конфликта — поражением или затяжным "кровавым тупиком", поскольку неизвестно, каким образом Трамп планирует исполнить своё обещание завершить войну в течение 24 часов.

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

В материале подчеркивается, что до сих пор никто, возможно, даже сам Трамп, не понимает, в чем конкретно состоит его мирный план. Украинские власти, тем временем, рассматривают два варианта завершения войны, предлагаемых сторонниками Трампа.

Первый, озвученный сенатором Джей Ди Вэнсом, которого Трамп хотел бы видеть своим вице-президентом, предполагает замораживание конфликта по текущим линиям и приведение Украины к нейтральному статусу. Второй вариант предложил бывший госсекретарь Майк Помпео, и он пользуется большей поддержкой в Украине, поскольку предусматривает продолжение военной и финансовой помощи для сдерживания России и сохранение перспективы вступления в НАТО.

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