Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

Сергей Кущ
8 ноября 2024, 22:28
44
Подробности рассказал экс-министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist
Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Россия уже постепенно возобновляет атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и, по словам экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, эти удары будут нарастать.

Кроме того, под угрозой может оказаться и высшее руководство страны. Пристайко, занимавший пост посла Украины в Британии, Канаде и НАТО, отмечает: "Они будут пытаться нанести удар, разрушат энергосистему, попытаются уничтожить руководство. Следующие три месяца будут тяжёлыми", — цитирует его The Economist, пишет Главред.

Сообщается, что такая стратегия со стороны Кремля может стать своеобразным методом ведения переговоров президента Владимира Путина на фоне вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

видео дня

Издание отмечает, что Трамп, судя по всему, симпатизирует стилю управления российского лидера, и президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с двумя вероятными сценариями исхода конфликта — поражением или затяжным "кровавым тупиком", поскольку неизвестно, каким образом Трамп планирует исполнить своё обещание завершить войну в течение 24 часов.

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

В материале подчеркивается, что до сих пор никто, возможно, даже сам Трамп, не понимает, в чем конкретно состоит его мирный план. Украинские власти, тем временем, рассматривают два варианта завершения войны, предлагаемых сторонниками Трампа.

Первый, озвученный сенатором Джей Ди Вэнсом, которого Трамп хотел бы видеть своим вице-президентом, предполагает замораживание конфликта по текущим линиям и приведение Украины к нейтральному статусу. Второй вариант предложил бывший госсекретарь Майк Помпео, и он пользуется большей поддержкой в Украине, поскольку предусматривает продолжение военной и финансовой помощи для сдерживания России и сохранение перспективы вступления в НАТО.

В прошлом году стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ. Президент рассказал, что первую попытку убийства восприняли очень серьезно и он и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к этому привыкнуть и адаптироваться.

В ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Вадим Пристайко
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

22:28Украина
"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

21:14Украина
Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

20:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

"Она требовала": раскрыт большой секрет Софии Ротару - детали

"Она требовала": раскрыт большой секрет Софии Ротару - детали

Последние новости

22:28

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

22:22

Илон Маск назвал Шольца "дураком": немецкое правительство иронично ответило

21:40

Как понять, что ты ему не нужна: 5 тревожных признаков близкого конца отношений

21:14

Традиционный процесс производства соевого соуса поразил пользователей соцсетейВидео

21:14

"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
20:55

"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

20:49

Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

20:23

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

20:15

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

Реклама
20:08

Мадонна публично унизила Дональда Трампа

19:58

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:47

Загадка для настоящих детективов: надо за 8 секунд найти кота

19:41

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

19:23

"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

19:14

Туман, дождь и мороз: синоптики предупреждают об опасности в Украине

19:10

Гениальный план Трампамнение

18:52

Что Украина может выменять на Курскую область: СМИ узнали о задумке Трампа

18:51

Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкусВидео

18:47

Как согреться, когда холодно в квартире: самые эффективные советы

18:38

Мобилизовать 160 тысяч украинцев мало: Чмут назвал "адекватную цифру"

Реклама
18:36

Ежемесячная доплата к зарплате: кому будут начислять по тысяче гривен

18:21

Эрдоган сделал заявление о завершении войны в Украине и раскрыл сценарий

18:14

Найти овечку среди сотни козлят: интересная головоломка для самых внимательных

18:07

Предательница Ани Лорак показала свою маму в РФ - детали

17:54

Где войска КНДР и будет ли прямой бой с ВСУ: в The Washington Post раскрыли детали

17:54

Наказание за дрова: Шмыгаль сделал очень важное заявление

17:48

Можно ли стирать кожаную куртку в стиральной машинке: ответ удивит многих

17:40

"Может создать Трампу проблемы": политолог назвал последние шаги Байдена для Украины

17:20

Трамп может помочь Украине: что Вашингтон потребует взамен – The Economist

16:36

Украина не пойдет на уступки РФ просто так: в СМИ объяснили, что будет делать Трамп

16:29

"Это худший период": Чмут сделал неутешительное заявление из-за ситуации на фронте

16:29

Впереди решающие недели: Байден может изменить позицию по ударам вглубь РФ – нардеп

16:25

Украсят самое темное помещение: цветы, которым не нужен свет

16:25

"Это откровенная ложь": адвокат Коломойского "разнес" упреки бывшего заместителя генпрокурора об угрозах

16:24

ВСУ остановили врага на важном направлении и нанесли потери: анализ эксперта

16:13

РФ идет на штурм с новой тактикой: в ВСУ назвали направление яростных ударов

16:12

Будут проблемы со здоровьем и финансами: что нельзя делать 9 ноября - приметы

15:48

Большинство водителей ошибается: может ли авто выполнить обгон - задача по ПДДВидео

15:33

Угроза войны США и Китая: как будет действовать Трамп и чего ожидать

15:26

РФ готовит массированный удар: в разведке Британии раскрыли, чем будет бить враг

Реклама
15:11

"Ігоре" или "Ігорю": как правильно обращаться объяснили языковеды

15:07

Трамп может предложить Путину сделку по Украине: Золотарев описал сценарий

14:56

Принц Уильям довел дочь Шарлотту до слез: что случилось

14:39

Не испортится до весны: какой фрукт надо поставить в ящик к картофелю

14:31

Макрон после победы Трампа разнес Европу и выступил с предложением

14:27

Без использования химии: как быстро очистить душевую насадку - доступный способВидео

14:13

Нардепу Шевченко невтерпёж "начать диалог": Ермак намекнул на работу в пользу РФ

14:12

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

14:05

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандалВидео

14:02

Муж или страна: ведущий раскрыл истинное отношение Мейхер к войнеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять