"Сорок минут реанимировали": в запорожской школе случилось ЧП

В учебном заведении парень потерял сознание и перестал дышать.
Директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко сообщил, что в среду, 27 января, в школе Запорожья случилось чрезвычайное происшествия.
В школе потерял сознание 17-летний парень, а к приезду детской реанимационной бригады перестал дышать, поделился чиновник в Facebook.
По его сведениям, парня реанимировали сорок минут, в частности применили дефибриллятор.
"…прогнозы делать еще рано, парень в реанимации…", – добавил Малашенко.
- Ранее в Украине была целая волна сообщений о том, что школьникам становилось плохо из-за уроков физкультуры.
- В конце ноября 2016 года в одной из гимназий города Бердянск Запорожской области 12-летней школьнице стало плохо во время урока физкультуры, а позже она умерла в больнице.
Автор: Екатерина Присяжнюк