"Сорок минут реанимировали": в запорожской школе случилось ЧП

В школе Запорожья ученику стало плохо, его долго реанимировали / УНИАН

Директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко сообщил, что в среду, 27 января, в школе Запорожья случилось чрезвычайное происшествия.

В школе потерял сознание 17-летний парень, а к приезду детской реанимационной бригады перестал дышать, поделился чиновник в Facebook.

По его сведениям, парня реанимировали сорок минут, в частности применили дефибриллятор.

"…прогнозы делать еще рано, парень в реанимации…", – добавил Малашенко.