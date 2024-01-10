Сотня ежедневно: в прифронтовую больницу поступает рекордное количество раненых

Количество раненых бойцов ВСУ в прифронтовом городе рекордно возрасло за неделю.

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В прифронтовую больницу поступает рекордное количество раненых / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В одну из самых больших в Украине травматологических больниц за последние недели поступило рекордное количество раненых защитников Украины с тяжелыми травмами. Об этом сообщил главный врач больницы им. Мечникова в Днепре редакции ABS News.

По словам Сергея Рыженко, численность раненых возросла на 30%. Он утверждает, что больница принимает от 40 до 100 тяжелораненных ежедневно, а команда врачей проводит от 50 до 100 хирургических операций в течение 24 часов.

Главный врач рассказал, что большинство операций - это ампутация конечностей и с начала полномасштабного вторжения России в Украину медбригады больницы провели ампутацию для более 3000 солдатов.

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Украинские военные акцентируют внимание на том, что самой большой смертельной угрозой для солдата передовой сейчас является взрыв российского беспилотника. При этом важно помнить, что сокращение помощи Запада приводит к уменьшению количества снарядов в наличии, а следственно - дает преимущество российской армии на поле боя.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что главное достижение Украины в войне с Россией - это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери оккупантов примерно вдвое-втрое больше.

Также, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на фронте растет количество российских военнослужащих, которые отказываются идти в наступление. Из-за того, что оккупанты отказываются идти в наступление, на позиции прибывают представители высшего командования России. Они запугивают военных, угрожают расстрелами и проводят физическое насилие, отметил спикер ВСУ.

Помимо прочего, заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов не соответствуют реальности. Уведомление о наступление россиян в Харьковской области является пропагандой врага. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

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