"Спецоперацию" мы уже выиграли: Арестович спрогнозировал, сколько будет длиться война

Арестович / Reuters, Офис президента

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "спецоперацию" Украина уже выиграла, а вот победа в войне займет несколько месяцев.

"Я хочу, чтобы поняли очень важную вещь. "Спецоперацию" мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум", - сказал Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Арестович отметил, что "сменился темп, сменилась логика происходящего и приемы, способы борьбы".

По его словам, осталось выиграть на 4 фронтах:

дипломатическом,

информационном,

военном,

экономическом.

Теперь, говорит советник главы ОПУ, необходимо выиграть войну на 4 фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом.

"Это уже не "Кто больше собьет самолетов" или "Кто разобьет воздушный десант". Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее. Российские возможности все еще больше, чем наши: в финансовом отношении и далее…", - отметил Арестович.

Война в Украине

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал ситуацию на фронте "аховой" для Украины. Наши военные пока не могут наносить удары в тыл врага, так как не имеют дальнобойных средств. Арестович отметил, что сейчас Запад проходит проверку на адекватность.

Также он заявил, что Россия выигрывает по темпам в войне - они накопили резервы раньше, чем Украина. В связи с этим становится возможным возвращение российской армии на север страны и усиление давления на линии Херсон - Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил о необходимости отдать кусок территорий для РФ в обмен на мир.

Генсекретарь НАТО заявил, что РФ и Украина перешли "в войну на истощение" и теперь никто не может спрогнозировать, когда она и как закончится. Он добавил, что Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украине и одновременно предотвращение эскалации войны.

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