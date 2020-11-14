Срыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ

Владимир Зеленский проведет совещание с бунтующими мэрами / president.gov.ua

В Офисе президента не оставили без внимания демарш ряда мэров и региональных лидеров, которые проигнорировали введение в Украине карантина выходного дня.

О подготовке ответных мер РБК-Украина рассказал источник в Офисе Владимира Зеленского.

Отмечается, что в ОП планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня.

Это совещание может пройти уже в ближайшие дни, подчеркивается в сообщении. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается.

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Как известно, в Украине ввели карантин выходного дня. После этого ряд мэров и региональных лидеров заявили об отказе соблюдения новых карантинных ограничений.

Карантин выходного дня: