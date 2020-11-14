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Срыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ

14 ноября 2020, 17:29

В ОП планируют провести совещание с мэрами украинских городов.

Зеленский
Владимир Зеленский проведет совещание с бунтующими мэрами / president.gov.ua

В Офисе президента не оставили без внимания демарш ряда мэров и региональных лидеров, которые проигнорировали введение в Украине карантина выходного дня.

О подготовке ответных мер РБК-Украина рассказал источник в Офисе Владимира Зеленского.

Отмечается, что в ОП планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня.

Это совещание может пройти уже в ближайшие дни, подчеркивается в сообщении. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается.

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Как известно, в Украине ввели карантин выходного дня. После этого ряд мэров и региональных лидеров заявили об отказе соблюдения новых карантинных ограничений.

Карантин выходного дня:

  • 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
  • В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
  • Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
  • В Украине 13 ноября было зарегистрировано 12 тысяч 524 новых случая COVID-19, что стало очередным антирекордом. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 525 тысяч 176 человек, умерли - 9 тысяч 508.
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