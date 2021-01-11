США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон

В США заявили о санкциях против граждан Украины / УНИАН

Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении санкций против граждан и организаций Украины.

Ограничительные меры США против Киева введены за вмешательства в выборы, сообщает американский Минфин.

Подчеркивается, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу".

Список граждан Украины, попавших под санкции США:

Александр Дубинский;

Дмитрий Ковальчук;

Константин Кулик;

Александр Онищенко;

Антон Симоненко;

Андрей Телиженко;

Петр Журавель.

Список информационных ресурсов, попавших под санкции США:

ООО Ера-Медиа;

агентство Only News;

Nabuleaks;

ООО Скептик (Бегемот Медиа).

Отметим, что под санкции США попали причастые к публикации "пленок Байдена".

Читайте такжеСША ввели санкции против нардепа Деркача за "пленки Порошенко-Байдена"

Скандал с прослушкой Байдена и Порошенко: