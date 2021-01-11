США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон

В США ввели санкции против граждан и организаций Украины.
Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении санкций против граждан и организаций Украины.
Ограничительные меры США против Киева введены за вмешательства в выборы, сообщает американский Минфин.
Подчеркивается, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу".
Список граждан Украины, попавших под санкции США:
- Александр Дубинский;
- Дмитрий Ковальчук;
- Константин Кулик;
- Александр Онищенко;
- Антон Симоненко;
- Андрей Телиженко;
- Петр Журавель.
Список информационных ресурсов, попавших под санкции США:
- ООО Ера-Медиа;
- агентство Only News;
- Nabuleaks;
- ООО Скептик (Бегемот Медиа).
Отметим, что под санкции США попали причастые к публикации "пленок Байдена".
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Скандал с прослушкой Байдена и Порошенко:
- Весной 2020 года нардеп Андрей Деркач начал выступать с пресс-конференциями, на которых делал достоянием общественности аудиозаписи с якобы разговорами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.
- Из них, в частности следовало, что Порошенко просил Байдена жестко давить на тогдашнего премьера Арсения Яценюка и хвастался тем, что повысил коммунальные тарифы для украинцев выше, чем требовал МВФ
- Байден в ответ якобы требовал у Порошенко отставки тогдашнего генпрокурора Шокина и шантажировал Украину американской денежной помощью.
Автор: Алексей Тычина