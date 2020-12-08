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Стало известно, когда Кернес планирует быть дома

8 декабря 2020, 07:24
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Бизнесмен поделился важной информацией относительно главы Харькова.

Кернес планирует вернуться домой до конца 2020 года, поделился его друг – Кернес коронавирус
Геннадий Кернес планирует вернуться домой до конца 2020 года, узнал его друг / УНИАН

Харьковский бизнесмен и друг мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил, что разговаривал с градоначальником и узнал, когда он планирует быть дома.

Кернес планирует вернуться домой 30 декабря, поделился предприниматель в своем канале в Telegram.

Фукс добавил, что мэр передал привет жителям Харькова и самому областному центру.

"…Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – отмечается в сообщении.

Что произошло с Геннадием Кернесом, и где он находился

  • В сентябре стало известно, что Геннадий Кернес подхватил коронавирус COVID-19, и у него развилось двустороннее воспаление легких. Мэра Харькова отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • Немецкие врачи позже поделились, что Кернесу становится лучше. В начале октября появилась информация, что Кернес сдал тест на COVID-19, и он дал негативный результат.
  • В СМИ появлялось много слухов, в частности, что Кернес в коме, писали о кровоизлиянии в мозг и даже о смерти.

новости Харькова Геннадий Кернес
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