Стало известно, когда Кернес планирует быть дома

Геннадий Кернес планирует вернуться домой до конца 2020 года, узнал его друг / УНИАН

Харьковский бизнесмен и друг мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил, что разговаривал с градоначальником и узнал, когда он планирует быть дома.

Кернес планирует вернуться домой 30 декабря, поделился предприниматель в своем канале в Telegram.

Фукс добавил, что мэр передал привет жителям Харькова и самому областному центру.

"…Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – отмечается в сообщении.

Что произошло с Геннадием Кернесом, и где он находился