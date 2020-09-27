Стало известно о состоянии здоровья курсанта, выжившего в катастрофе под Харьковом

Курсант Золочевский идет на поправку / mil.gov.ua

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом, оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского... пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному... Парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ разбившемся в Чугуеве Ан-26 должно было быть не более 12 человек - эксперт

Авиакатастрофа под Харьковом - что было ранее: