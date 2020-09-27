Стало известно о состоянии здоровья курсанта, выжившего в катастрофе под Харьковом

Вячеслав Золочевский пока что находится в больнице.
Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом, оценивается как средней тяжести.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского... пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному... Парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ разбившемся в Чугуеве Ан-26 должно было быть не более 12 человек - эксперт
Авиакатастрофа под Харьковом - что было ранее:
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек.
- В результате трагедии погибли 26 человек.
- Уцелеть удалось 20-летнему Вячеслав Золочевскому, который также пытался спасти своего товарища, но он скончался в больнице.
- Согласно предварительной информации Минобороны, причиной крушения самолета стал отказ датчика в двигателе.
- Мать погибшего пилота Ан-26 Римма Мхавила утверждает, что за день до трагедии сын звонил ей и говорил о неполадках в работе самолета.
- Специалистам уже удалось извлечь бортовые самописцы из-под обломков потерпевшего крушение самолета Ан-26. Их должны расшифровать в ближайшее время.
Автор: Анна Багрий