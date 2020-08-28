Стало известно, сколько хасидов приедут в Умань на празднование Рош ха-Шана

Хасиды едут в Умань, несмотря на коронавирус / УНИАН

В Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приедет от двух до трех тысяч хасидов.

"Сейчас речь идет, очень приблизительно, о 2-3 тысячи человек. Это небольшое количество по сравнению с тем, которое обычно бывает. В любом случае эти люди должны пройти инструктаж, мы должны постараться помочь, чтобы они соблюдали все предписания, насчет масок и прочего", - в комментарии РБК-Украина заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Уточняется, что в связи с пандемией не ожидается приезд сотрудников полиции Израиля для соблюдения правопорядка. Следить за безопасностью и порядком должны паломники, местная власть Умани и правоохранители.

По словам Асмана, решение украинской власти закрыть въезд для иностранцев стало для него неожиданностью.

"За день до этого я с группой раввинов Украины был на приеме у президента, и об этом (о полном запрете въезда, - ред.) вообще не говорилось. Обсуждались пути решения этого вопроса, как найти компромисс, чтобы хоть какая-то группа хасидов могла приехать, и чтобы не пострадали жители Умани. Предлагались варианты, чтобы они в Израиле прошли тесты, здесь прошли тесты. Предлагалось, чтобы привезти их сразу в Умань, чтобы не было никаких контактов (с посторонними, - ред.)", - сказал Асман.

Читайте такжеМэр Умани ночевал в спальном мешке под офисом президентаГлавный раввин Украины добавил, что Министерство здравоохранения несет ответственность за борьбу с коронавирусом, поэтому он готов подчиниться. Те, кто уже приехал в Украину до запрета, подчеркнул Асман, вероятно, сдадут тесты на Covid-19. Он акцентировал, что конфликты возникают, поскольку в Умани отсутствует необходимая для приема гостей инфраструктура.

Напомним, Кабинет министров Украины с 28 августа закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19. Таким образом, хасиды не смогут попасть в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана.

Напомним, Кабинет министров Украины с 28 августа закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19. Таким образом, хасиды не смогут попасть в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана.