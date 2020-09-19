Степанов анонсировал новые правила ограничений в регионах "красной" зоны карантина

Утвержден перечень ограничений, которые устанавливаются на территориях с "красным" уровнем.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменениях в правилах установления ограничений в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.
Об этом он заявил в ходе традиционного онлайн-брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Кабинета министров.
По словам главы Минздрава, ограничения в регионах в "красной" зоне будут вводиться решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с привлечением региональных комиссий.
"Мы определились, что сами ограничения в "красной" зоне эпидемической опасности будут устанавливаться решением (Государственной) комиссии ТЭБ и ЧС, но привлечением региональных комиссий ТЭБ и ЧС. Что имеется в виду? У нас есть перечень ограничений, которые устанавливаются на соответствующей территории с "красным" уровнем", - уточнил он.
Министр здравоохранения подчеркнул, что ограничения могут коснуться работы:
- общественного транспорта;
- детсадов и школ;
- торговых центров;
- кафе и ресторанов;
- спортивных центров.
"Мы определили, что из всего этого перечня может быть ограничена их работа или всего, или отдельных пунктов - в зависимости от того, что является причиной такого роста, согласно эпидрасследованию, которое проводят эпидемиологи Минздрава", - добавил Степанов.
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Напомним, ранее Министерство здравоохранения по результатам совещания с мэрами городов Украины инициировало изменения в постановление правительства об установлении карантина.
Были предложены изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, а мэры городов взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований.
- В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 172 тыс. 712 человек.
- С начала эпидемии в Украине умерли - 3 тыс. 516, выздоровели - 76 тыс. 754.