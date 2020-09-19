Степанов анонсировал новые правила ограничений в регионах "красной" зоны карантина

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменениях в правилах установления ограничений в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом он заявил в ходе традиционного онлайн-брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Кабинета министров.

По словам главы Минздрава, ограничения в регионах в "красной" зоне будут вводиться решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с привлечением региональных комиссий.

"Мы определились, что сами ограничения в "красной" зоне эпидемической опасности будут устанавливаться решением (Государственной) комиссии ТЭБ и ЧС, но привлечением региональных комиссий ТЭБ и ЧС. Что имеется в виду? У нас есть перечень ограничений, которые устанавливаются на соответствующей территории с "красным" уровнем", - уточнил он.

Министр здравоохранения подчеркнул, что ограничения могут коснуться работы:

общественного транспорта;

детсадов и школ;

торговых центров;

кафе и ресторанов;

спортивных центров.

"Мы определили, что из всего этого перечня может быть ограничена их работа или всего, или отдельных пунктов - в зависимости от того, что является причиной такого роста, согласно эпидрасследованию, которое проводят эпидемиологи Минздрава", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения по результатам совещания с мэрами городов Украины инициировало изменения в постановление правительства об установлении карантина.

Были предложены изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, а мэры городов взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований.