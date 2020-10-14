Степанов назвал цену прививки от COVID-19 и рассказал о судьбе вакцины РФ

В Минздраве оценили перспективы получения вакцины от коронавируса / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, вакцина РФ не прошла третью стадию клинических испытаний.

"В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", - сказал Степанов.

Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать. Он добавил, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти определенные стадии клинических испытаний.

Читайте такжеРоссийская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявлениеВ то же время он подчеркнул, что после появления вакцины от коронавируса в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - рассказал он.

Как уточнил Степанов, это приблизительная цена, которую назвали две компании из Китая и Соединенных Штатов Америки.

"Это примерная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае и существенно снижена", - добавил глава Минздрава.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в РФ готовы поставлять вакцину против коронавируса Украине. По его словам, главным в этом вопросе является желание Украины получить вакцину РФ.

Читайте также"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19

Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что решение о закупке вакцины должно приниматься независимо от того, кто будет производителем - Индия, Китай, США либо Россия. Качура напомнил, что Украина покупает достаточно других товаров у России.