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Степанов объяснил, когда украинцев предупредят о локдауне

2 декабря 2020, 17:04

Руководитель Минздрава отрицает, что его ведомство вносило предложения относительно введения жесткого карантина.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Руководство Минздрава не вносило на рассмотрение Кабинета министров предложения о введении в Украине локдауна по причине пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 глава ведомства Максим Степанов. Он отметил, что в случае введения локдауна либо других новых ограничений украинцев предупредят не позднее, чем за семь-десять дней.

"Мы оцениваем эпидемиологическую ситуацию. Основной показатель, который у нас существует для определения этих вещей – это заполненность наших больниц. Это основной критерий, по которому мы определяем введение жесткого карантина. На сегодняшний день Минздрав не вносил предложений относительно введения жесткого карантина", – сказал Степанов.

Министр также отметил, что в Украине по состоянию на 2 декабря нынешнего года действуют те же карантинные ограничения, которые были приняты еще в ноябре (критерии "оранжевой" зоны).

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Локдаун в Украине - что сообщалось ранее:

  • В ноябре 2020 года, когда COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов в стране, Кабмин Украины решил пойти на ужесточение карантина.
  • 11 ноября был введен карантин выходного дня.
  • После того как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль утверждал, что власти Украины обсуждают ужесточение карантина.
  • 2 декабря в Кабмине приняли решение не продлевать режим карантина выходного дня. По словам премьера Шмыгаля, теперь на выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по COVID-19 для всей территории Украины.
Минздрав Максим Степанов коронавирус в Украине локдаун
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