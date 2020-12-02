Степанов объяснил, когда украинцев предупредят о локдауне

Руководитель Минздрава отрицает, что его ведомство вносило предложения относительно введения жесткого карантина.
Руководство Минздрава не вносило на рассмотрение Кабинета министров предложения о введении в Украине локдауна по причине пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 глава ведомства Максим Степанов. Он отметил, что в случае введения локдауна либо других новых ограничений украинцев предупредят не позднее, чем за семь-десять дней.
"Мы оцениваем эпидемиологическую ситуацию. Основной показатель, который у нас существует для определения этих вещей – это заполненность наших больниц. Это основной критерий, по которому мы определяем введение жесткого карантина. На сегодняшний день Минздрав не вносил предложений относительно введения жесткого карантина", – сказал Степанов.
Министр также отметил, что в Украине по состоянию на 2 декабря нынешнего года действуют те же карантинные ограничения, которые были приняты еще в ноябре (критерии "оранжевой" зоны).
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Локдаун в Украине - что сообщалось ранее:
- В ноябре 2020 года, когда COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов в стране, Кабмин Украины решил пойти на ужесточение карантина.
- 11 ноября был введен карантин выходного дня.
- После того как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль утверждал, что власти Украины обсуждают ужесточение карантина.
- 2 декабря в Кабмине приняли решение не продлевать режим карантина выходного дня. По словам премьера Шмыгаля, теперь на выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по COVID-19 для всей территории Украины.