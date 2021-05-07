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Степанов объяснил, когда в Украину привезут новую вакцину NovaVax

7 мая 2021, 09:37
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По словам руководителя Минздрава, остаток ранее заказанной Украиной вакцины AstraZeneca / CoviShield не может прибыть в Киев из-за позиции властей Индии.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов провел переговоры с владельцем учреждения Serum Institute Сайрусом Пунавалом, в рамках которых была достигнута договоренность о поставках в Украину вакцины NovaVax и новой партии AstraZeneca / CoviShield. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Состоялась плодотворная встреча с Сайрусом Пунавалом − владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире, в частности вакцин против COVID-19 - NovaVax и AstraZeneca / CoviShield. Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалом возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин - с 2 до 4 млн доз", − говорится в тексте.

По словам Степанова, остаток ранее заказанной Украиной партии вакцины AstraZeneca / CoviShield (1,5 млн доз) не может прибыть в Киев, поскольку правительство Индии не дает разрешения на экспорт.

"По очередным поставкам AstraZeneca / CoviShield. Хочу напомнить, что согласно нашему контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на экспорт. В заложниках такой ситуации, когда вакцины проплачены, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания", − подытожил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось:

  • Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotech в размере 215 тысяч доз в конце марта.
  • До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
  • Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
  • До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
Максим Степанов новости Украины COVID-19 индийская вакцина CoviShield
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