Степанов объяснил, когда в Украину привезут новую вакцину NovaVax

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов провел переговоры с владельцем учреждения Serum Institute Сайрусом Пунавалом, в рамках которых была достигнута договоренность о поставках в Украину вакцины NovaVax и новой партии AstraZeneca / CoviShield. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Состоялась плодотворная встреча с Сайрусом Пунавалом − владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире, в частности вакцин против COVID-19 - NovaVax и AstraZeneca / CoviShield. Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалом возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин - с 2 до 4 млн доз", − говорится в тексте.

По словам Степанова, остаток ранее заказанной Украиной партии вакцины AstraZeneca / CoviShield (1,5 млн доз) не может прибыть в Киев, поскольку правительство Индии не дает разрешения на экспорт.

"По очередным поставкам AstraZeneca / CoviShield. Хочу напомнить, что согласно нашему контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на экспорт. В заложниках такой ситуации, когда вакцины проплачены, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания", − подытожил он.

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