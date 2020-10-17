Степанов рассказал, какие услуги входят в бесплатный "ковидный пакет"

Степанов озвучил перечень бесплатных услуг в больницах / УНИАН

Украинцам, которые заболели опасным коронавирусом, в больницах некоторые услуги обязаны предоставлять бесплатно.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга, пишет пресс-служба МОЗ.

По его словам, в перечень обследований внесены томография и рентген.

"Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно", - проинформировал Максим Степанов.

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Украинцы усомнились в правдивости такой информации.

"Сказочник вернись с космоса на землю", "А в реальности, бешеные деньги дерут", "Он сам верит в то, что говорит?", "Я проходила кт в госучреждении за 500гр, сказали, дешевле нет нигде, какое лицемерие и очередной лохотрон", - писали в сети.