Страны ЕС могут обходить транспортные санкции в отношении россии и беларуси – Мининфраструктуры

Введенный недавно запрет Еврокомиссии на пребывание грузового транспорта из россии и беларуси на территории ЕС, содержит ряд исключений, из-за которых каждая страна ЕС может обходить санкции по собственному усмотрению.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, весь грузовой транспорт россии и беларуси должен покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Однако решение Еврокомиссии оставляет право каждой стране отдельно решать, какую категорию грузов страна-агрессор и его сателлит будут продолжать ввозить.

"В решении Еврокомиссии указано, что страны-члены ЕС могут по своему усмотрению разрешить предприятиями россии и беларуси транспортировку отдельных категорий грузов, в частности: 1) природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду; 2) фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения; 3) гуманитарные грузы; 4) отдельно предусмотрена возможность производить исключения для российских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставленных во временное пользование", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры акцентируют на том, что подобные правила будут способствовать дальнейшей зависимости Европы от товаров оккупанта и создают эффект несоответствия санкций тем потерям, которые терпит Украина ежедневно.

"Несмотря на полное право стран-членов ЕС делать исключения, Украина рассчитывает на осознание последствий непоследовательности санкций. Цивилизованная Европа должна наконец-то избавиться от зависимости от российских и белорусских товаров. И, наконец, прекратить финансирование войны в Украине", – подчеркивают в министерстве.

Кроме того, указанные исключения могут быстро восстановить привычный процесс торговли с агрессором, а первыми воспользуются страны, публично не осудившие россиян за войну против Украины.

"Причиной пятого пакета санкций Еврокомиссии стало осуждение военных преступлений россии, в частности, массовых убийств гражданских украинцев в Буче и других населенных пунктах. Учитывая это, непонятна целесообразность таких полумер, оставляющих огромное пространство для обхода санкций. Такая позиция партнеров не выглядит последовательной и логичной", – подытожили в Мининфраструктуры.

Как ранее отмечала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, Украина потеряла более 500 миллиардов долларов с начала вторжения российских оккупантов.