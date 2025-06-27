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Суд избирает меру пресечения Чернышову: министра просят отстранить от должности

Анна Ярославская
27 июня 2025, 09:49
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23 июня Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Алексей Чернышов
Алексею Чернышову избирают меру пресечения / Коллаж: facebook.com/oleksiy.chernyshov, РБК Украины

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды.

Какую меру пресечения просят прокуроры

Как сообщила пресс-служба НАБУ, НАБУ и САП обратились с ходатайством в Высший антикоррупционный суд о применении к действующему вице-премьер-министру меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн, а также об отстранении его от должности.

"НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, САП также требует возложения на фигуранта таких обязанностей:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • носить электронное средство контроля.

В чем подозревают Чернышова

23 июня Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП.

Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. Застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах.

С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тысячи грн до 8 тысяч грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тысяч грн за кв. м. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест. Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Остальным участникам сделки о подозрении сообщили ранее в этом месяце. В отношении них судом избраны меры пресечения: трем - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум - в виде залога.

Скандал вокруг "сбежавшего" вице-премьера Чернышова

Как писал Главред, 21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня.

Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".

21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.

По информации СМИ, семья Чернышова выехала из Украины.

22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки.

23 июня он пришел в НАБУ, где ему сообщили о подозрении.

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