Судьи большой палаты Верховного суда встали на защиту Коломойского

11 сентября 2025 г. Большая палата Верховного Суда поставила точку по резонансному делу № 990/320/23, оставив в силе указ президента от 18 июля 2022-го о потере гражданства Игоря Коломойского. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

По его словам, несмотря на финальное решение, это дело осветило глубокую юридическую проблему, из-за которой даже в высшем суде не было единодушия.

"Дело по гражданству Коломойского значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Оно касается принципов украинского права", - подчеркнул он.

Лисак напомнил, что в 1995 году Коломойский, будучи гражданином Украины, получил гражданство Израиля. В июле 2022-го президент Украины издал Указ №502/2022, на основании которого Игорь Валерьевич был признан потерявшим гражданство Украины. Не согласившись с этим, отметил адвокат, Коломойский обжаловал указ в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

"Суть правовой дискуссии сводится к принципу необратимости действия закона во времени, закрепленного в статье 58 Конституции Украины. Факты такие: Коломойский приобрел гражданство Израиля в 1995-м. На тот момент законодательство Украины не предусматривало утрату украинского гражданства как следствие такого закона. 1997 и 2001 годах, то есть уже после того, как Истец приобрел гражданство другого государства", - объяснил Лысак.

Таким образом, отметил защитник, возникла правовая коллизия: можно ли применять нормы 2001 года к юридическому факту, произошедшему в 1995 году. Применение закона к событиям, произошедшим до его принятия, ретроспективно и противоречит фундаментальным принципам права.

"Наиболее показательным по этому делу является то, что на эту проблему указали двое судей самой Большой палаты. В своем отдельном мнении, датированном тем же 11 сентября 2025 года, судьи Мазур Николай Викторович и Кривенда Олег Викторович прямо отметили, что применять закон ретроспективно - недопустимо и это нарушает конституционные гарантии. Это не просто формальность, а четкий сигнал, что юридическая аргументация решения крайне неоднозначна. Их позиция свидетельствует о том, что даже в высшей судебной инстанции нет единого взгляда на эту ситуацию, а значит, дело имеет глубокую юридическую коллизию", - добавил он.

По словам Лисака, важно понимать, что это решение касается не только одного человека, а создает прецедент, который может затронуть тысячи украинцев из других стран, оказавшихся в подобной ситуации. Особенно актуально это становится в свете недавно принятого закона о множественном гражданстве, давая понять, что он не является абсолютным запретом иметь паспорт другого государства, а скорее призван обеспечить единство правовых отношений гражданина именно с Украиной на его территории.

Таким образом, подытожил адвокат, дело Игоря Коломойского освещает устаревшие подходы и подчеркивает необходимость модернизации законодательства в соответствии с современными реалиями.

Напомним, ранее высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка. Суд рассматривал иск банка против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

