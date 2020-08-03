Операция с подменой журналистов: в полиции раскрыли детали захвата террориста в Киеве

Сухроба Каримова нейтрализовали

В отделение банка в центре Киева, захваченное террористом Сухробом Каримовым, силовики попали под видом журналистов.

Об этом в комментарии журналистам сообщила руководитель полиции диалога Виктория Азарова, которая общалась с террористом, передает УНИАН.

"Проводилась специальная операция, в ходе которой мы заходили туда как журналисты", - сказала она.

По словам Азарова, террорист общался с ней спокойно и назвал себя "святым духом".

Как рассказала представитель полиции диалога, освобожденная заложница террориста, захватившего отделение банка в центре Киева, в "очень хорошем" состоянии.

На вопрос, действительно ли добровольно в помещении банка с террористом осталась женщина, Азарова отметила: "У меня не было времени спрашивать, добровольно или нет. Я успела человека спросить, как она себя чувствует, нужна ли ей помощь".

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На уточнение, в каком состоянии женщина, Азарова ответила: "Она сказала: "В очень хорошем". Они проходили тренинги в банке, и она очень хорошо владеет собой".

Напомним, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка. После этого он захватил заложницу.

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Позже силовики провели спецоперацию и обезвредили террориста Каримова.