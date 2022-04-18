Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

В городах Сумской области значительные разрушения получили многоэтажки с лифтами. По состоянию на сейчас возобновлена работа 1562 лифтов, в частности, в Сумах – 1298, Конотопе – 44, Шостке – 190, Ромнах – 30 лифтов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сумы наводят порядок. Коммунальные службы очищают улицы города, вывозят мусор. Проводится ремонт поврежденного водопровода, канализации и тепловых сетей", – написал он в официальном Телеграмм-канале.

Также, по его информации, убирают завалы в Ахтырке, там продолжаются работы по благоустройству города.

В Тростянце коммунальщики работают над ликвидацией обрушения канализационного коллектора. В этом городе продолжают убирать центральную часть и восстанавливать освещение, добавил Тимошенко.

Напомним, что, как отмечал заместитель руководителя ОП ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал в числе приоритетных задач украинских властей – восстановление разрушенных городов, восстановление инфраструктуры и обеспечение жильем переселенцев и военных.