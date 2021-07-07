Сутки прятался в трубе: в Киеве нашли подозреваемого в изнасиловании ребенка

Возможного преступника Евгения Замятина нашли / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве нашли мужчину, который подозревается в изнасиловании ребенка и 6 июля сбежал из-под стражи.

Оказалось, что 35-летний Евгений Замятин сутки прятался в дымоходе от полиции, которая его разыскивала. Правоохранителям удалось найти подозреваемого и задержать, передает Киев оперативный.

"После побега Замятин сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти по крыше, где и был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее в полиции сообщили, что разыскивается мужчина 1986 года рождения, который сбежал от копов 6 июля. Он проходит подозреваемым по делу о совершении тяжкого преступления. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В части этой статьи определяется наказание за изнасилование малолетнего (до 14 лет). За совершение данного преступления грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.