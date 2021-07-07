В Киеве сбежал подозреваемый в изнасиловании ребенка: копы опубликовали фото с особой приметой

У мужчины есть особая примета - большое тату на руке / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве из-под стражи сбежал 35-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании ребенка до 14 лет.

О розыске фигуранта вечером во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба столичного ГУ Национальной полиции. Как именно он смог сбежать, правоохранители не уточнили.

Подозреваемого зовут Замятин Евгений Владимирович, особая примета которого – большое тату на руке. Мужчина родился 12 июня 1986 года. Сбежал 6 июля.

"На поиски злоумышленника ориентирован личный состав столичной полиции", – сообщили в полиции.

Мужчина проходит подозреваемым по делу о совершении тяжкого преступления. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В части этой статьи определяется наказание за изнасилование малолетнего (до 14 лет). За совершение данного преступления грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Фото kyiv.npu.gov.ua

Приметы вероятного преступника: 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки.

Фото kyiv.npu.gov.ua

Украинцев, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения гражданина, просят сообщить по телефонам 097-893-84-14, 063-431-73-74 или по спецлинии 102.

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Как сообщал Главред, в Самарском районе Днепра год назад на территории заброшенной психиатрической больницы нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова. Подозреваемого в убийстве тоже нашли, но мама мальчика сомневается, что к убийству ее сына причастен местный бездомный.

В Ивано-Франковской оболасти задержали мужчину, который обвиняется в изнасиловании своей падчерицы, которой не исполнилось 14 лет.