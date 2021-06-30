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Ребенка насиловал дома: на Прикарпатье отчим надругался над несовершеннолетней падчерицей

30 июня 2021, 13:33
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Экспертиза доказала причастность мужчины к насилию над девочкой.

Изнасилование
В Ивано-Франковской области изнасиловали несовершеннолетнюю / sputnik.kg

В Ивано-Франковской задержали мужчину, который обвиняется в изнасиловании своей падчерицы, которой не исполнилось 14 лет.

Как говорится в сообщении Калушского районного суда, злоумышленник напал на девочку по месту их проживания еще в январе 2021.

Подчеркивается, что суд, на котором подозреваемому избрана мера пресечения, состоялся в июне.

В сообщении отмечается, что экспертизы доказали причастность мужчины к насилию над ребенком.

Суд избрал ему 60 суток ареста. Расследование дела продолжается.

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Добавим, что за содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.

Педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.

Калуш новости Ивано-Франковска новости Прикарпатья изнасилование
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