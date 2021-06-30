Ребенка насиловал дома: на Прикарпатье отчим надругался над несовершеннолетней падчерицей

Экспертиза доказала причастность мужчины к насилию над девочкой.
В Ивано-Франковской задержали мужчину, который обвиняется в изнасиловании своей падчерицы, которой не исполнилось 14 лет.
Как говорится в сообщении Калушского районного суда, злоумышленник напал на девочку по месту их проживания еще в январе 2021.
Подчеркивается, что суд, на котором подозреваемому избрана мера пресечения, состоялся в июне.
В сообщении отмечается, что экспертизы доказали причастность мужчины к насилию над ребенком.
Суд избрал ему 60 суток ареста. Расследование дела продолжается.
Добавим, что за содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.
Педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.