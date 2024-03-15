"Так позорно "мочат": эксперт объяснил, как пожары на НПЗ бьют по режиму Путина

Россия терпит серьезные удары, россияне будут задаваться вопросами, считает эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

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Взрывы на НПЗ критичны для перевыборов Путина - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Удары по нефтеперерабатывающим заводам в стране-агрессоре России критически влияют на режим Владимира Путина. Россияне будут задаваться вопросами, как такое "мощное государство" ставят на место. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

В интервью Главреду он рассказал о том, что такие удары обладают мощным морально-психологическим эффектом.

"Это критично в условиях нынешнего режима в России, потому что это мощные морально-психологические удары. Но они не повлияют на результаты выборов", - отметил эксперт. видео дня

Также он добавил, что у ударов накопительный эффект. Россияне со временем будут задаваться рядом вопросов, почему такое "мощное государство" терпит удары по своей критической инфраструктуре.

"Впрочем, здесь важно другое. В конце концов, так или иначе будет иметь место эффект накопления, ведь чем больше такого рода ударов, тем больше рядовой гражданин Российской Федерации будет задумываться: "Как так, если Россия великая и могучая, то почему нас здесь так позорно "мочат"!". После уничтожения патрульного катера "Сергей Котов", который выполнял функцию охраны, в российских пабликах стали писать: "Как это так? Где наш Черноморский флот? Зачем нам такой флот!" – подчеркнул Михаил Гончар.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы России

Силы обороны Украины в рамках операций, направленных на отражение военной агрессии России, поразили уже треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Дальнобойные средства поражают объекты оккупантов на все большем расстоянии.

Удары по НПЗ России сократили ее экспорт нефтепродуктов на треть, отметил глава СБУ Василий Малюк. Не менее половины российского бюджета формируется исходя из доходов от нефти.

15 марта под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ, вспыхнул мощный пожар. Атаковано нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области. Сообщается о повреждениях оборудования.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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