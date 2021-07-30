Тариф на электроэнергию для населения с 1 августа: в Кабмине назвали финальную цифру

Срок действия модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии продлен на месяц.
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения, которые будут действовать с 1 августа.
Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года, говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Это означает, что фиксированная цена на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.
Документ был принят с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.
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Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.
В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.
В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.