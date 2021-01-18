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"Тарифы - ограбление украинцев": полтавчане взбунтовались и перекрыли трассу Киев-Харьков

18 января 2021, 13:27

Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

Жители Полтавы бунтуют из-за тарифов / poltava.to

Жители Полтавы вышли на улицы против повышения тарифов, несмотря на то, что Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Как сообщает Telegram-канал "Протест", в понедельник, 18 января, полтавчане перекрыли трассу Киев-Харьков, протестуя против повышения тарифов. Митингующие требуют снижения тарифов на газ и его транспортировку и утверждают, что высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев.

"Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей, что позволит уменьшить цену на газ +/- до 2 гривен. Газ по 2 не миф, а реальность", - говорится в сообщении.

Жители Полтавщины протестуют / t.me/ukr_protest
Трасса Киев-Харьков заблокирована / poltava.to

Как сообщает издание Полтавщина, несколько десятков протестующих непрерывно переходят по пешеходному переходу и держат плакаты: "Украинцам - украинский газ", "Тарифы - ограбление украинцев" и "Нет - коррупционной власти".

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
  • С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
  • Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

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