"Тарифы - ограбление украинцев": полтавчане взбунтовались и перекрыли трассу Киев-Харьков

Жители Полтавы бунтуют из-за тарифов / poltava.to

Жители Полтавы вышли на улицы против повышения тарифов, несмотря на то, что Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Как сообщает Telegram-канал "Протест", в понедельник, 18 января, полтавчане перекрыли трассу Киев-Харьков, протестуя против повышения тарифов. Митингующие требуют снижения тарифов на газ и его транспортировку и утверждают, что высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев.

"Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей, что позволит уменьшить цену на газ +/- до 2 гривен. Газ по 2 не миф, а реальность", - говорится в сообщении.

Жители Полтавщины протестуют / t.me/ukr_protest

Трасса Киев-Харьков заблокирована / poltava.to

Как сообщает издание Полтавщина, несколько десятков протестующих непрерывно переходят по пешеходному переходу и держат плакаты: "Украинцам - украинский газ", "Тарифы - ограбление украинцев" и "Нет - коррупционной власти".

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