"Тарифы - ограбление украинцев": полтавчане взбунтовались и перекрыли трассу Киев-Харьков

Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.
Жители Полтавы вышли на улицы против повышения тарифов, несмотря на то, что Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.
Как сообщает Telegram-канал "Протест", в понедельник, 18 января, полтавчане перекрыли трассу Киев-Харьков, протестуя против повышения тарифов. Митингующие требуют снижения тарифов на газ и его транспортировку и утверждают, что высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев.
"Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей, что позволит уменьшить цену на газ +/- до 2 гривен. Газ по 2 не миф, а реальность", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание Полтавщина, несколько десятков протестующих непрерывно переходят по пешеходному переходу и держат плакаты: "Украинцам - украинский газ", "Тарифы - ограбление украинцев" и "Нет - коррупционной власти".
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.