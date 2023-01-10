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Тайные агенты Украины выполняют рискованные диверсии в тылу РФ — NYT

10 января 2023, 14:35
Диверсанты проникают на оккупированную Россией территорию с миссиями и даже выдают себя за солдат РФ.
Донбасс, разведка, ВСУ
В тылу РФ устраивают диверсии / facebook.com/alla.push

Воевать с российскими оккупантами Украине помогают бойцы из Средней Азии, Кавказа и представители других этнических меньшинств.

Как пишет американская New York Times, большинство этнических подразделений мотивированы историческими обидами на принудительное выселение, раскулачивание и подавление со стороны Москвы.

"Сами добровольцы говорят, что действуют с полного ведома и в соответствии с приказами украинской армии и спецслужб. Многие из их операций носят секретный характер, включая опасные разведывательные или диверсионные миссии в тылу россиян", — пишет издание.

Отмечается, что по сравнению с западными добровольцами, которые защищают Украину в рядах интернационального легиона ВСУ, бойцы из бывших советских республик "во многом даже полезнее". Так, у них есть лингвистическое преимущество, поскольку большинство из них знает русский, а зачастую говорят и по-украински, что облегчает взаимодействие с украинскими военными. Некоторые, такие как группа грузин из легиона Кавказ, при этом имеют боевой опыт, поскольку служили в Афганистане под руководством сил НАТО.

В итоге "их знание России и россиян, а также их ненависть к Москве сделали добровольцев хорошими тайными агентами для Киева", пишет издание.

"Мы просто хотим сражаться против россиян. Мы знаем, что они из себя представляют", — заявил изданию гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек, который руководит одним из недавно сформированных добровольческих батальонов Туран. Подразделение объединило представителей тюркоязычных этнических групп с Кавказа, Средней Азии (в основном Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана — прим. ред.) и России.

По его словам, члены его подразделения проникают на оккупированную Россией территорию с диверсионными миссиями и даже выдавая себя за российских солдат.

При этом бойцы таких подразделений сталкиваются со значительными рисками, учитывая характер их работы в тылу врага и зачастую — наличие российского гражданства. В случае раскрытия российскими войсками их ждет жестокая расправа — как в целом и практически любых военных, захваченные россиянами, напоминает NYT.

Ранее сообщалось, что в тылу российских оккупантов, на захваченных территориях Херсонской области на Левобережье, бойцы спецназа Вооруженных сил Украины проводят специальные операции.

Бойцы отряда спецназа из батальона Братство на лодках пересекают Днепр для проведения разведки и диверсий в тылу врага, говорится в материале The New York Times.

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