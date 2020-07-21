Теракт в Луцке: преступник отпустил троих заложников

Террорист выпустил из автобуса три человека

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, отпустил троих людей. Это пожилая женщина, подросток и молодая девушка.

Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко.

"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников", - сообщил Геращенко.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.