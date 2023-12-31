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"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Юрий Берендий
31 декабря 2023, 23:45
Президент Украины Владимир Зеленский отметил мужество украинцев, которые преодолели все вызовы 2023 года.
'Тьма проиграла': Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом / Фото: Владимир Зеленский

В последние мгновения старого года, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2024 годом. Поздравление президент Украины опубликовал в своем Телеграмме.

"Новый год по-украински - когда не только поздравляем, но и действуем. Не только желаем, но и делаем все, чтобы пожелания исполнились. Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучше завтра не наступает само, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем собственноручно. И поэтому наш Новый год будет таким, каким мы его хотим и сделаем. Не только новогоднее, но и круглогодичное чудо – это все вы: решительные, ответственные, неравнодушные и действенные. Жизнь и силы людям, которые защищают свободное и безопасное будущее – не только собственное, но и всего мира", - написал Владимир Зеленский.

После этого в своем Телеграмме украинский гарант опубликовал и видеопоздравление с Новым годом. Также, традиционно его видеообращение транслировалось в эфире многих украинских телеканалов, а также в эфире национального марафона "Єдині новини".

видео дня

Владимир Зеленский вспомнил главные события прошлого года, который прошел под знаком развязанной Россией войны.

Смотрите полное видео новогоднего поздравления Владимира Зеленского:

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2024 году Украина планирует произвести больше вооружения-для этого правительство работает с международными партнерами.

"Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. У нас уже есть четкий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с нашими партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство", - заявил президент в своем видеообращении.

Украина в 2023 году выпустила в три раза больше оружия по сравнению с предыдущим годом. Этот рост включает производство артиллерийских боеприпасов, а также увеличение производства боеприпасов для отечественных дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями оборонной промышленности.

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Владимир Зеленский Поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым
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