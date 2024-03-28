УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

Алёна Воронина
28 марта 2024, 04:35
Если Трамп победит на выборах в США, то он может действовать в отношении Украины по одному из двух сценариев. Это будет зависеть от успехов Украины на фронте.
Дональд Трамп, украинские военные, Михаил Самусь
Эксперт назвал 2 сценария, как Трамп может действовать в отношении Украины в случае его победы на выборах в США/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скрин

Трудно спрогнозировать, какой будет политика Дональда Трампа в отношении Украины, если он выиграет на президентских выборах в США. Но Трамп может действовать по одному из двух сценариев в зависимости от того, как будут развиваться события на фронте в Украине.

Если Украина сможет переломить ситуацию на фронте в 2024 году и приблизиться к Крыму, то Трамп может передать нам "Томагавки". Если же такого перелома не будет, то он может подталкивать украинцев к капитуляции. Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью Главреду.

"Администрация Трампа – это "джокер", и на самом деле мы не знаем, как он проявится. Моя гипотеза: если Украина сможет (конечно, с помощью союзников) переломить ситуацию на фронте в 2024 году, а это означает приблизиться к Крыму, потому что в этой войне только Крым имеет ключевое значение, то Трамп может передать нам "Томагавки", а если нет, то скажет, что мы должны капитулировать, потому что он не будет видеть выгоды вкладывать в нас ресурсы. Мол, ему выгоднее "благословить" капитуляцию Украины и дали развивать бизнес с Путиным", – предполагает Самусь.

видео дня

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Ранее политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков отмечал, что у США есть два варианта победы, у Украины - только один. Кочетков объяснил, в чем заключается интерес Соединенных Штатов в отношении Украины и российско-украинской войны и в каком результате заинтересованы Штаты.

Также ранее Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину. Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него является очень болезненным.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп вторжение России Михаил Самусь
Реклама

Главное за день

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

04:35 Украина
Россия атаковала Украину беспилотниками: в Харькове прогремело несколько взрывов

Россия атаковала Украину беспилотниками: в Харькове прогремело несколько взрывов

00:56 Украина
Путин сразу же получит "пощечину": Подоляк сказал, как НАТО проучить Россию

Путин сразу же получит "пощечину": Подоляк сказал, как НАТО проучить Россию

00:09 Политика
Все главные новости

Популярное

«Мы разные»: путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией 13827

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца 13549

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве 5417

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка 5155

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Последние новости

06:10

Как купировать ракетный террор агрессора?

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно найти три ноля за 9 секунд

05:36

Ретроградный Меркурий в апреле 2024: когда можно и нельзя планировать поездкиВидео

04:35

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

03:32

Для чего 2 отверстия на чехле телефона: по назначению их почти не используютВидео

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
03:00

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

02:15

Сумская область под угрозой: эксперт раскрыл, как Путин может создать "санитарную зону"Видео

01:30

Действительно стал железным: Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию

00:56

Россия атаковала Украину беспилотниками: в Харькове прогремело несколько взрывов

Реклама
00:09

Путин сразу же получит "пощечину": Подоляк сказал, как НАТО проучить Россию

27 марта, среда
23:59

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

23:30

Буданов – о теракте в Крокусе: РФ как минимум с 15 февраля знала его подготовке

23:21

Соломия Витвицкая показала редкое фото с бойфендом-военным

23:17

"Полные гайки": актрисе Тышкевич стало хуже

22:49

Россия вечером выпустила по Украине ракеты: на юге прогремели взрывы

22:49

Предательница Соломко вышла замуж в СШАВидео

22:23

На восстановление одной из крупнейших в Украине ТЭЦ уйдут годы - Синегубов

22:19

Звезду "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали

21:37

Пенсионер из Одессы признался в уважении к Путину и расхвалил егоВидео

21:34

Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии

Реклама
20:38

"На одного бойца ВСУ приходится 7-10 россиян": что происходит возле Часового Яра

20:22

Мобилизация мужчин с 18 лет: в Минобороны выпустили разъяснение

20:16

Борщ - российский: Клопотенко отказали в открытии ресторана в Японии из-за абсурдной причины

19:43

Россия накапливает ракеты: эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами"

19:21

Преодолевает 90 км: установлено, каким опасным оружием Россия атаковала ХарьковФотоВидео

19:18

Тревога в фильме и в жизни: как прошел звездный допремьерный показ фильма "Оставайся онлайн"

19:10

Как работает российская пропаганда на примере теракта в Крокус Ситимнение

18:54

Пострадали маленькие дети: Зеленский прокомментировал жестокий обстрел Харькова

18:37

Украина потеряла место в топе потенциальных победителей на Евровидении-2024

18:31

Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

18:25

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавшихВидео

17:57

Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом

17:45

Бронь от мобилизации с зарплатой от 35 000 грн: в Раде приняли решение

17:17

"Хронический" холостяк Леонардо Ди Каприо обручился - СМИ

17:00

ВСУ уничтожают "сумасшедшее количество пехоты и техники" под Авдеевкой - Третья штурмовая

16:47

В Германии призвали заморозить войну: в Украине сделали заявление

16:17

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

16:16

Демобилизация после 36 месяцев службы: в ВРУ раскрыли важную правку

16:10

Переживают на солнечном берегу: блогерша Пренткович с бойфрендом оказались в Португалии

16:08

РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы: под ударом - многоэтажки, есть погибшие

Реклама
15:53

Стало известно, в каком статусе французские войска могут появиться в Украине

15:42

Экс-жена Виктора Павлика хотела принять постриг и намекнула на новый роман

15:36

"За время войны такого не видели": в 3 ОШБр рассказали о потерях РФ возле Авдеевки

15:29

Сколько Британия могла бы провоевать с РФ: в The Telegraph узнали сроки и детали

15:27

Гороскоп на апрель 2024: что можно и чего категорически нельзя делать

15:26

Когда в Украине ударит +22 градуса: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гарри попал в уголовное дело: появились детали

14:49

В Николаеве раздаются мощные взрывы: враг нанес удар баллистикой по городу

14:39

"Без комментариев": на концерте Приходько случилась "огромная трагедия"

14:27

"Это невероятно быстрое оружие": в Воздушных силах объяснили, как сбивают "Цирконы"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять