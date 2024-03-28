Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

Если Трамп победит на выборах в США, то он может действовать в отношении Украины по одному из двух сценариев. Это будет зависеть от успехов Украины на фронте.

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Эксперт назвал 2 сценария, как Трамп может действовать в отношении Украины в случае его победы на выборах в США/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скрин

Трудно спрогнозировать, какой будет политика Дональда Трампа в отношении Украины, если он выиграет на президентских выборах в США. Но Трамп может действовать по одному из двух сценариев в зависимости от того, как будут развиваться события на фронте в Украине.

Если Украина сможет переломить ситуацию на фронте в 2024 году и приблизиться к Крыму, то Трамп может передать нам "Томагавки". Если же такого перелома не будет, то он может подталкивать украинцев к капитуляции. Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью Главреду.

"Администрация Трампа – это "джокер", и на самом деле мы не знаем, как он проявится. Моя гипотеза: если Украина сможет (конечно, с помощью союзников) переломить ситуацию на фронте в 2024 году, а это означает приблизиться к Крыму, потому что в этой войне только Крым имеет ключевое значение, то Трамп может передать нам "Томагавки", а если нет, то скажет, что мы должны капитулировать, потому что он не будет видеть выгоды вкладывать в нас ресурсы. Мол, ему выгоднее "благословить" капитуляцию Украины и дали развивать бизнес с Путиным", – предполагает Самусь. видео дня

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Ранее политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков отмечал, что у США есть два варианта победы, у Украины - только один. Кочетков объяснил, в чем заключается интерес Соединенных Штатов в отношении Украины и российско-украинской войны и в каком результате заинтересованы Штаты.

Также ранее Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину. Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него является очень болезненным.

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