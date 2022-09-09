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Трансфомации в РФ начнутся с падения Луганска или Донецка - Подоляк

9 сентября 2022, 12:09

Путин по-прежнему живет в той иллюзии, в которой он находился 24 февраля. Он не может относиться к себе критично, и это проблема российской политической элиты.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк заявил, что в РФ понимают: безнаказанности больше не будет / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что страна-агрессор Россия развязывает войны, потому что в Кремле верят в свою безнаказанность. Но сейчас ситуация изменилась.

По словам Подоляка, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему живет в той иллюзии, в которой он находился 24 февраля. Он не может относиться к себе критично, и это проблема российской политической элиты.

"Они не оценивают свои слова как что-то такое, за что потом потребуется отвечать. Кстати, это один из признаков нездоровья нации в целом. Они себя так ведут, потому что считают, что война от них очень далеко. Это все уже было в 2008 году – россияне пришли, массово убили людей в Грузии и не получили никакого наказания. Они зашли в 2014 году к нам – массово убивали людей и также не получили наказание", - сказал советник главы ОП в интервью 24 каналу.

То же самое было во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Путин думал, что если он совершит убийство определенного количества людей, то не будет наказан.

"Потому можно делать все, что угодно, и постоянно повышать ставку. Вот это делает Россия. Сегодня он понимает, что безнаказанности больше не будет", - считает Подоляк.

По его мнению, трансформации в России, в ее политических элитах начнутся с освобождения оккупированных Донецка и Луганска.

"Если падет Луганск и Донецк, вы увидите, как быстро упадут многие люди, которые просто исчезнут, многие люди в российской политической элите. И там начнется уже необратимый процесс трансформации, даже не надо будет ждать окончания войны – он начнется именно с падения Луганска или Донецка. После этого там будет идти трансформация", - сказал Подоляк.

Как сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию ждет возмездие после войны, которую развязал Кремль. Страну-агрессора будут раздирать в клочья. Каждое государство отберет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили.

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара также считает, что распад России как следствие войны напрямую зависит от действий Украины. При этом эксперт сомневается, что у Украины в ближайшее время будет достаточно сил для того, чтобы освободить Донецк или Луганск и, тем более, АР Крым. Однако даже освобождение территорий, захваченных после 24 февраля, будет иметь последствия для РФ.

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