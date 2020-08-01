В Украине стартует продажа тюрем: эксперт оценил инициативу и сделал прогноз

Продажа тюрем не станет прибыльной для Украины - эксперт / УНИАН

В Украине министерство юстиции планирует продать ряд колоний по цене стоимости земельных участков. Бизнесменов вряд ли заинтересует предложение государства, так как покупка таких объектов не прибыльна. Однако существует шанс продать земельные участки в престижных районах.

Об этом заявил бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в случае продажи колоний не будет иметь значение стоимость помещения или же каких-либо расположенных там промышленных баз. Главным фактором будет исключительно стоимость земельных участков, которые, впрочем, не будут интересны представителям бизнеса.

"Мы уже знаем проект министра юстиции, что будет продан участок под Лукьяновским СИЗО. На самом деле, с точки зрения коммерции, это никого не интересует из предпринимателей, поэтому дальше разговоров не идет", - считает Старенький.Читайте такжеСертификат на платные камеры в СИЗО: Малюська "разродился" экстравагантной идеей

Эксперт подчеркнул, что только Бучанская Колония, пгт Коцюбинское и Львовская смогут быть проданы по относительно оптимальной цене. Однако сомнительно, что за деньги, полученные от продажи колоний, появится возможность строительства новой современной тюрьмы.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что ведомство планирует продать 27 украинских законсервированных тюрем.