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В Сети раскритиковали Юлию Тимошенко, которая развлекалась на концерте в Конча-Заспе

Юлия Куришко
3 июня 2023, 02:20
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1 июня, когда в столице погибли люди от русской атаки, Юлия Тимошенко отдыхала на концерте в Конча-Заспе.
В Сети раскритиковали Юлию Тимошенко, которая развлекалась на концерте в Конча-Заспе
Тимошенко веселилась в Конча-Заспе 1 июня / коллаж: Главред, скриншоты: Facebook-Mykhailo Tkach

1 июня страна-агрессорка Россия жестоко обстреляла столицу, погибли три человека, среди них ребенок. В Киеве отменили все праздничные мероприятия в этот день.

В этот день в Конча-Заспе состоялся концерт Гарика Кричевского, где собрались много людей, там была замечена и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она веселилась и фотографировалась с гостями.

Украинцев возмутило такое поведение, ведь в этот день были отменены любые праздничные мероприятия, об этом сообщил журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

видео дня

Смотрите видео с концерта, где веселилась Юлия Тимошенко, в Telegram-канале главреда:

В Сети начали критиковать бывшую премьер-министра Украины и концерт Кричевского.

В Сети раскритиковали Юлию Тимошенко, которая развлекалась на концерте в Конча-Заспе
Тимошенко захейтили из-за веселья на концерте / скриншот: Facebook Михаил Ткач

Российская атака на Украину 1 и 2 июня

Напомним, что 2 июня РФ нанесла по столице Украины ракетно-дроновый удар. Россия выпустила по Украине 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон. За последние 6 дней это был уже шестой воздушный удар по столице.

В результате ночной атаки россиян на столицу Украины 1 июня погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города. РФ убила в Киеве 3 человека, в том числе и ребенка. В результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города.

Киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня. Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком пришла в укрытие, которое оказалось закрыто. По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

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