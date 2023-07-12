В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в Альянс

Украину могут не принять в НАТО. Ее вступление в Альянс даже не будут обсуждать, если Украина не одержит победу в войне. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Самая срочная задача состоит в том, чтобы обеспечить одержание Украиной победы. Потому что, если Украина не одержит победу, тогда вопрос членства вообще не будет обсуждаться", - сказал Столтенберг.
В то же время он добавил, что НАТО работает над обеспечением достаточного количества вооружения для Украины.
В частности, Франция готова передать дальнобойные крылатые ракеты, Германия - системы ПВО и бронемашины, США - боеприпасы.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Напомним, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 11 июля заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.
Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.
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