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В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в Альянс

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2023, 17:21 обновлено 12 июля, 17:33
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Столтенберг объяснил, что в случае развития только одного сценария, НАТО даже не будет рассматривать вопрос о вступлении Украины в Альянс.
Зеленский, Столтенберг
В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украину могут не принять в НАТО. Ее вступление в Альянс даже не будут обсуждать, если Украина не одержит победу в войне. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Самая срочная задача состоит в том, чтобы обеспечить одержание Украиной победы. Потому что, если Украина не одержит победу, тогда вопрос членства вообще не будет обсуждаться", - сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что НАТО работает над обеспечением достаточного количества вооружения для Украины.

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В частности, Франция готова передать дальнобойные крылатые ракеты, Германия - системы ПВО и бронемашины, США - боеприпасы.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 11 июля заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

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