"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по Банковой

Оккупанты сейчас ждут наступления ВСУ и больших потерь, прежде всего, репутационных. Потому российскому руководству необходимо поднять боевой дух своих войск.

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Роман Свитан назвал возможные цели ракетных ударов РФ после атаки на Кремль / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Страна-оккупант РФ может попробовать нанести ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве. Таким образом они могут попытаться поднять боевой дух своих войск, однако в войне с Украиной России это никак не поможет. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"У россиян сейчас большой депрессняк: им очень страшно, они ждут нашего наступления и больших российских потерь, прежде всего, репутационных. Потому российскому руководству необходимо поднять боевой дух своих войск, и оно может попытаться сделать это, нанеся удар по центрам принятия решений в Киеве. Ведь российская 400-тысячная армия сейчас в очень неприглядном положении, так как прижата фронтом к Азовскому морю, и у российских солдат сейчас не лучшее состояние боевого духа", - объяснил он.

Свитан добавил, что "удар по Верховной Раде или Банковой в качестве ответки за атаку на Кремль, конечно, поднимет настроение российскому солдату, но ненадолго".

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По словам полковника запаса, когда начнется наступление ВСУ, и каждый день будут ликвидироваться по тысяче и больше российских военных, на удары по центрам принятия решений уже никто не будет обращать внимания.

"Бавовна" в центре Москвы 3 мая

В среду, 3 мая, в Москве прозвучали мощные взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около трех часов ночи. После взрыва в небо поднялся дым.

В Кремле заявили, что, мол, "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным" и назвали ситуацию, дескать, "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, наше государство использует оружие для защиты своей территории.

В Институте изучения войны считают, что Россия могла самостоятельно устроить удар БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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