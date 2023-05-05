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"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по Банковой

Анна Ярославская
5 мая 2023, 01:32
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Оккупанты сейчас ждут наступления ВСУ и больших потерь, прежде всего, репутационных. Потому российскому руководству необходимо поднять боевой дух своих войск.
Роман Свитан, Офис президента, атака на Кремль
Роман Свитан назвал возможные цели ракетных ударов РФ после атаки на Кремль / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Страна-оккупант РФ может попробовать нанести ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве. Таким образом они могут попытаться поднять боевой дух своих войск, однако в войне с Украиной России это никак не поможет. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"У россиян сейчас большой депрессняк: им очень страшно, они ждут нашего наступления и больших российских потерь, прежде всего, репутационных. Потому российскому руководству необходимо поднять боевой дух своих войск, и оно может попытаться сделать это, нанеся удар по центрам принятия решений в Киеве. Ведь российская 400-тысячная армия сейчас в очень неприглядном положении, так как прижата фронтом к Азовскому морю, и у российских солдат сейчас не лучшее состояние боевого духа", - объяснил он.

Свитан добавил, что "удар по Верховной Раде или Банковой в качестве ответки за атаку на Кремль, конечно, поднимет настроение российскому солдату, но ненадолго".

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По словам полковника запаса, когда начнется наступление ВСУ, и каждый день будут ликвидироваться по тысяче и больше российских военных, на удары по центрам принятия решений уже никто не будет обращать внимания.

"Бавовна" в центре Москвы 3 мая

В среду, 3 мая, в Москве прозвучали мощные взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около трех часов ночи. После взрыва в небо поднялся дым.

В Кремле заявили, что, мол, "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным" и назвали ситуацию, дескать, "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, наше государство использует оружие для защиты своей территории.

В Институте изучения войны считают, что Россия могла самостоятельно устроить удар БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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