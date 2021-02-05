У Зеленского допустили планы по закрытию других телеканалов

Решение по каналам Медведчука было принято после того, как в СНБО получили от СБУ достаточный объем информации по ситуации, утверждает Федор Вениславский.
Санкции в отношении телеканалов 112 Украина, ZiK и NewsOne не являются слишком поздней инициативой. Решение было принято после того, как в Совете национальной безопасности и обороны получили достаточно информации от СБУ. При этом не исключено, что такой механизм может быть применен к другим каналам, которые нарушат закон, заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
По его словам, многие, в том числе и политические оппоненты команды президента говорят о запоздалости решения по каналам Медведчука. Однако решение было принято в ситуации, когда СБУ предоставило достаточно сведений о нарушениях медиаресурсов.
"Но это пример того, что решение было принято только тогда, когда собранный массив доказательств СБУ не вызывал противоречий практически ни у кого из членов СНБО, потому что им была предоставлена информация...", - утверждает Вениславский.Читайте такжеВ Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука
Также он добавил, что для ограничения трансляции данных телеканалов существуют абсолютные основания и доказательная база. Прецедент не является политически мотивированным. В отношении других телеканалов, в случае нарушения законодательства, могут быть применены аналогичные меры.
"Это стопроцентно не нападение на свободу слова, есть 100% основания для ограничения вещания этих телеканалов. Поэтому еще раз подчеркиваю, взвешенность, последовательность и принятие решения только тогда, когда доказательной базы достаточно, — это показатель того, что это не политический заказ. И к другим каналам, если будет собрано достаточно материалов, я думаю, будет применено... (такое решение, - ред.)", - подчеркнул юрист.Читайте такжеВ Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска"
Санкции против телеканалов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ, согласно которому было запущено решение СНБО о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – соратника политика Виктора Медведчука. Вследствие этого под санкции попали его телеканалы – 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- В ночь на 3 февраля украинские операторы кабельного телевидения отключили телеканалы Медведчука в своих сетях. Трансляций каналов доступна на YouTube.
- Владимир Зеленский провел встречу с руководителями крупных украинских телеканалов и заявил, что прецедент с медиаресурсами Медведчука не является ущемлением свободы слова в Украине, а санкции к ним были применены из-за их работы в интересах РФ.
- 4 февраля в Верховный суд Украины были поданы два иска, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Указ главы государства просят признать противоправным и частично его отменить.