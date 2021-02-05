У Зеленского допустили планы по закрытию других телеканалов

У Зеленского заявили, что СБУ предоставило достаточно доказательств о нарушениях телеканалов / president.gov.ua

Санкции в отношении телеканалов 112 Украина, ZiK и NewsOne не являются слишком поздней инициативой. Решение было принято после того, как в Совете национальной безопасности и обороны получили достаточно информации от СБУ. При этом не исключено, что такой механизм может быть применен к другим каналам, которые нарушат закон, заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, многие, в том числе и политические оппоненты команды президента говорят о запоздалости решения по каналам Медведчука. Однако решение было принято в ситуации, когда СБУ предоставило достаточно сведений о нарушениях медиаресурсов.

"Но это пример того, что решение было принято только тогда, когда собранный массив доказательств СБУ не вызывал противоречий практически ни у кого из членов СНБО, потому что им была предоставлена ​​информация...", - утверждает Вениславский.Читайте такжеВ Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука

Также он добавил, что для ограничения трансляции данных телеканалов существуют абсолютные основания и доказательная база. Прецедент не является политически мотивированным. В отношении других телеканалов, в случае нарушения законодательства, могут быть применены аналогичные меры.

"Это стопроцентно не нападение на свободу слова, есть 100% основания для ограничения вещания этих телеканалов. Поэтому еще раз подчеркиваю, взвешенность, последовательность и принятие решения только тогда, когда доказательной базы достаточно, — это показатель того, что это не политический заказ. И к другим каналам, если будет собрано достаточно материалов, я думаю, будет применено... (такое решение, - ред.)", - подчеркнул юрист.Читайте такжеВ Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска"

Санкции против телеканалов Медведчука