У Зеленского оценили слив "пленок Медведчука" и заговорили об уголовных делах

Михаил Подоляк прокомментировал содержание разговора Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым.
Необходимо провести изучение всех связей народного депутата Виктора Медведчука с Российской Федерацией после наложения на него санкций, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, также следует установить аутентичность появившихся записей разговоров Медведчука с Владиславом Сурковым.
"На основании этого можно было бы уголовное дело открывать для того, чтобы выяснить, почему эти пленки так долго не появились в публичном доступе", — сказал он.
Советник главы Офиса президента также прокомментировал содержание разговора Медведчука с Сурковым.
"И санкции, и пленки четко показывают, кто до чего дошел у нас в стране. Все это звено одной цепи. Сначала санкции, потом персонажи, потом у нас уже есть доказательства, нужно им дать юридическую оценку и после этого сделать вывод", — добавил Подоляк.
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Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.