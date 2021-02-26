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У Зеленского оценили слив "пленок Медведчука" и заговорили об уголовных делах

26 февраля 2021, 01:30
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Михаил Подоляк прокомментировал содержание разговора Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Необходимо провести изучение всех связей народного депутата Виктора Медведчука с Российской Федерацией после наложения на него санкций, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, также следует установить аутентичность появившихся записей разговоров Медведчука с Владиславом Сурковым.

"На основании этого можно было бы уголовное дело открывать для того, чтобы выяснить, почему эти пленки так долго не появились в публичном доступе", — сказал он.

Советник главы Офиса президента также прокомментировал содержание разговора Медведчука с Сурковым.

"И санкции, и пленки четко показывают, кто до чего дошел у нас в стране. Все это звено одной цепи. Сначала санкции, потом персонажи, потом у нас уже есть доказательства, нужно им дать юридическую оценку и после этого сделать вывод", — добавил Подоляк.

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Санкции против Виктора Медведчука:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
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