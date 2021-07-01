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У Зеленского ответили на фантазию Путина о "внешнем управлении" Украиной

1 июля 2021, 13:26
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Риторика руководства России не меняется уже много лет, подчеркнул Михаил Подоляк.

Владимир Путин
У Владимира Зеленского оценили высказывания Владимира Путина / Фото Reuters

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о якобы "внешнем управлении" Украиной.

В Украине четко сформированные внешнеполитические приоритеты и тёплые партнерские отношения со странами Запада, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк УНИАН.

Он уверен, подобная риторика руководства России не меняется уже много лет.

"Так что её повторение сейчас не должно удивлять. Очевидно также, что за последнее время Украина, благодаря своей публичной и дипломатической активности, существенно нарастила, скажем так, субъектность", - заявил он.

"Очевидно, что и близко нет никаких признаков "внешних управлений", но есть абсолютно четко сформированные внешнеполитические приоритеты и выстроены тёплые партнерские отношения. Тем не менее, мы прекрасно понимаем корни подобной российской риторики и каким именно целям она служит", - добавил советник руководителя ОП.

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При этом Подоляк отметил важность того, что было обставлено такой российской риторикой, и как она связана с текущей ситуацией.

"Господин Путин так или иначе безусловно подтвердил готовность провести прямые переговоры с президентом Украины. Но при этом вписал свою готовность в такой контекст, что можно сделать вывод: для российской стороны желательно хотя бы некоторое ослабление доверительных связей Украины с нашими партнёрами на Западе", - подчеркнул он.

Читайте такжеЖелто-голубой флаг над Госдумой и гривны в Москве: Зеленский ответил Путину на "единый народ"В свою очередь в Офисе президента не считают правильным увязывать те острые вопросы, которые могут быть решены в результате двусторонних переговоров президентов Украины и России, с какими-то другими темами.

"Если у руководства России есть реальная готовность решать существующие проблемы и найти путь к прекращению войны, то для этой цели необходима встреча глав государств. Готовность к такой встрече со стороны России – это позитив. Осталось согласовать технические нюансы организации. Украинская сторона при этом отлично понимает, какую именно повестку она готова обсуждать и в каком именно контексте", - резюмировал он.

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Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

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