У Зеленского рассказали о продвижении ВСУ: оккупантов выбили из 1620 населенных пунктов

Кирилл Тимошенко рассказал об освобождении населенных пунктов Украины / Reuters

В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России освобождено от оккупантов 1 тысяча 620 населенных пунктов.

Об этом во время брифинга сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня важный праздник - День защитников и защитниц Украины... Благодаря вам уже освобождено 1 тыс. 620 населенных пунктов от российских захватчиков", - сказал он.

По данным Тимошенко, в Херсонской области было уже деоккупировано 75 населенных пунктов.

Продвижение ВСУ

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области.

Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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