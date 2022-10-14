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У Зеленского рассказали о продвижении ВСУ: оккупантов выбили из 1620 населенных пунктов

14 октября 2022, 14:05

В Херсонской области было уже деоккупировано 75 населенных пунктов, подчеркнул Кирилл Тимошенко.

тимошенко, всу
Кирилл Тимошенко рассказал об освобождении населенных пунктов Украины / Reuters

В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России освобождено от оккупантов 1 тысяча 620 населенных пунктов.

Об этом во время брифинга сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня важный праздник - День защитников и защитниц Украины... Благодаря вам уже освобождено 1 тыс. 620 населенных пунктов от российских захватчиков", - сказал он.

По данным Тимошенко, в Херсонской области было уже деоккупировано 75 населенных пунктов.

тимошенко

Продвижение ВСУ

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области.

Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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Кирилл Тимошенко война России и Украины контрнаступление ВСУ
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