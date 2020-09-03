"Учился убивать": на Прикарпатье подросток убил дедушку и пытался убить бабушку

В Ивано-Франковской области парень убил родственника и похвастался убийством в Сети / facebook.com/frankivsk.police

В Ивано-Франковской области во вторник, 1 сентября, 15-летний парень убил своего 72-летнего дедушку, хотел убить свою 69-летнюю бабушку, а потом сам позвонил в полицию и сознался в убийстве.

Бабушка получила многочисленные травмы и ножевые ранения, она перенесла операцию и находится в реанимации, говорится в Telegram-канале Департамент карного розшуку.

Правоохранители выяснили, что до нападения подросток искал группы в соцсетях и Telegram-каналы с направленностью на убийства, "учился", а потом сам создал подобный канал, у него было много подписчиков.

После убийства парень "отчитался" в Telegram с фото, что "дабл кил готов". В департаменте добавили, что злоумышленник похвастался убийством "бабы с дедом" и анонсировал убийство еще семи человек – захотел ради интереса убить всю свою семью.

Также правоохранители раскрыли подробности убийства дедушки – подросток бил его молотком по голове, а потом использовал нож и другие острые предметы.

"...Дедушка приложил все усилия, чтобы спастись, но будучи хилым и больным не имел возможности даже встать. Какая страшная смерть...", – отмечается в сообщении.

В Ивано-Франковской области парень убил родственника и похвастался убийством в Сети / facebook.com/frankivsk.police

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