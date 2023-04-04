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Удары с разных сторон: разведчик из США назвал направления контрнаступления ВСУ

4 апреля 2023, 08:42
Главной целью Украины остается выход на госграницы и восстановление территориальной целостности.
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ВСУ готовятся к контрнаступлению / УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Ожидаемое контрнаступление подразделений Вооруженных сил Украины по значимости можно сравнить с высадкой союзнических сил в Нормандии во время Второй мировой войны.

Предстоящее сражение может стать определяющим во всей войне. Об этом идет речь в материале американского полковника Джонатана Свита и экономиста Марка Тота, который публикует издание Kyiv Post.

Авторы обращают внимание на то, что украинская армия даже в сложных периодах отражения многочисленных вражеских атак, в частности, в Бахмуте, продолжала процесс подготовки новых подразделений, которые теперь смогут принять участие в контрнаступлении.

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В статье обращается внимание на то, что главной целью Украины остается выход на госграницы и восстановление территориальной целостности. При этом называются предполагаемые направления контрудара ВСУ.

"Двумя наиболее важными целями любого контрнаступления будут Бахмут и Крым", — уверены авторы.

Они также указывают на то, что одним из определяющих факторов успеха ВСУ должна стать решительная позиция президента Владимира Зеленского, который отказывается воспринимать ультиматумы диктатора Владимира Путина и вдохновляет войска на продвижение вперед.

В материале подчеркивается, что против российских оккупантов эффективными могут быть только решительные действия, поэтому ВСУ ожидаемо будут наступать на нескольких направлениях, чтобы вывести российские войска из равновесия.

Кто такой Джонатан Свит

Полковник армии США в отставке, 30 лет прослужил военным разведчиком. С 2012 по 2014 год он возглавлял отдел разведывательных операций Европейского командования США, работая с партнерами по НАТО на Черном море и в странах Балтии.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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