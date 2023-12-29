Угроза захвата Одессы и Николаева: РФ нацелилась на новые территории – Жданов

Диктатору Владимиру Путину нужен захват новых территорий Украины, уверен Олег Жданов.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-zahvata-odessy-i-nikolaeva-rf-nacelilas-na-novye-zemli-ukrainy-zhdanov-10528838.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты могут пойти на штурм, предупредил Олег Жданов / sprotyv.info, Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, какими могут быть цели врага на ближайшее будущее и какие населённые пункты российские войска могут пытаться захватить в Украине.

"Не важно, какие населённые пункты, главное – захват территории. Российская пропаганда работает таким образом, что, даже если бы войска РФ взяли населённый пункт Хацапетовка, это представили бы как взятие Берлина", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что то же самое было и с Бахмутом, и с Соледаром, когда российская пропаганда "делает из мухи слона".

видео дня

Он подчеркнул, что диктатору Владимиру Путину нужен захват новых территорий Украины.

"Тем более, в Сети уже гуляет информация о том, что у РФ есть планы и на 2025-й, и на 2026 годы. Медведев вспомнил о "Новороссии", проекте 2014 года, который предусматривает захват Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. И Путин сказал, что Херсон, Николаев и Одесса – это российская территория, а Одесса – вообще русский город. Так что проект "Новороссия" живёт и процветает в нынешней администрации Кремля", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось об угрозе наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия "хочет" захватить Купянск: в ВСУ раскрыли планы Путина. Планы российских оккупантов по Харьковской области не ограничиваются намерениями захватить Купянск, рассказал представитель ВСУ Владимир Фитьо.

Ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что войска РФ еще с лета пытаются занять Синьковку под Купянском, но безуспешно. Согласно его оценке, у россиян до конца года вряд ли есть перспективы на данном направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.