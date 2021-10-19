УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угрозы и оскорбления: в Хмельницкой области работодатель заставляет уволиться беременную девушку

19 октября 2021, 15:31
Прослушать новость
Остановить

Девушке отказывают в выплате декретных денег, которые положены ей по закону.

беременная
Девушка в положении сможет отстоять свои права в суде, закон на ее стороне - юрист / Фото pixabay.com

В Хмельницкой области беременной девушке, которая работает бариста, работодатель отказался выплачивать декретные деньги. В ее адрес поступают угрозы и оскорбления с призывами уволиться по собственному желанию. Впрочем, закон на стороне женщины, и она имеет право отстоять свои права в судебном порядке.

В сюжете программы Сніданок з 1+1 говорится о том, что 24-летняя Иванна живет в Хмельницкой области. Девушка недавно вышла замуж, а после свадьбы, полгода назад, она устроилась работать бариста. Спустя три месяца Иванна забеременела, и после этого руководство заведения резко поменяло к ней свое отношение.

По словам девушки, зачастую дело доходило до унижений со стороны начальства. Далее девушке сказали, что ее заставят написать заявление на увольнение в принудительном порядке.

"Мол, мы принудительно заставим написать заявление на увольнение. Они все делают для того, чтобы я уволилась. А я хочу доработать до декрета, мне это очень нужно", - сказала она.

Журналисты позвонили директорату заведения, чтобы выяснить, в чем причина такого отношения. Однако директор сразу же бросил трубку, а позже дозвониться уже не получилось.

Реклама

Как утверждает адвокат Богдан Кушнир, в данной ситуации закон полностью на стороне девушки – в Украине работодатель не может уволить женщину, которая находится в положении.

"У нас в законе четко предусмотрена норма, которая запрещает увольнение беременных женщин, а также женщин, дети которых не достигли шести месяцев, кроме случаев полной ликвидации предприятия ", - отметил Кушнир.

Специалист уточнил, что норма запускается после того, как женщина проработала на предприятии минимум 6 месяцев. При этом закон относится и к мужчинам, которые также хотят уйти в декрет.

"Она имеет право написать заявление в соцзащиту, написать заявление в Гоструда, о том, что ее заставляет работодатель увольняться. Если ее заставили уволиться и она не написала заявление, то имеет право написать заявление в суд", - уточнил адвокат.

В сюжете подчеркивается, что Иванна в судебном порядке может взыскать с работодателя и моральную компенсацию. Причем факт переживаний перед родами доказывать в суде не понадобится. Девушка надеется, что конфликт удастся урегулировать напрямую с работодателем, однако если ничего не получится, она готова бороться за свои законные права.

Напомним, летом 22-летнюю беременную студентку из Харькова Маргариту собирались уволить из Центра экстренной медицинской помощи и катастроф. Девушку попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию из-за оскорбления украинского языка.

viber
скандал беременность Хмельницкая область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Угрозы и оскорбления: в Хмельницкой области работодатель заставляет уволиться беременную девушку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуБабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 летВещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщинуВ поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львицаПенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

Последние новости

15:56

День повара в Украине: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

15:49

Заседание Рады: министр экологии подал в отставку, а "Слуга народа" сократилась на одного нардепа

15:32

"Большая стройка" восстановила три моста на трассе Р-66 в Луганской области

15:31

Угрозы и оскорбления: в Хмельницкой области работодатель заставляет уволиться беременную девушку Видео

15:18

Глава Пентагона Ллойд Остин прямым текстом обвинил РФ в агрессии против Украины

Реклама
15:11

Звезда сериала Клон показала горячее постельное фото

15:05

В мире распространяется новая, более заразная, форма коронавируса Видео

15:00

Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные перемены Видео

14:47

Как сэкономить на отоплении в квартире: простые советы, как платить меньше

14:46

Вода хлестала через дырявую крышу поезда Укрзализныци и залила пол в вагоне Видео

14:44

"Мы падаем с ног, а вы теряете родных": львовский врач на жутком примере призвала к вакцинации Видео

14:35

Еще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: список

14:31

Полтора миллиона прививок и новый рекорд: в Минздраве объявили об ускорении вакцинации в Украине Видео

14:18

Легкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носков Видео

13:43

Имя Макар: значение, судьба, характер

13:31

Мокрая Настя Каменских в одних трусиках покоряет пляжи Дубая

13:31

Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

13:19

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

13:15

Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

12:58

Смерть на удаленке: пятиклассник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

Реклама
12:29

У России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыри мнение

12:25

Стричь волосы во сне: о чем говорит такой сон

12:23

Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

12:15

Будущих депутатов собрались отправить к психиатру после заявления Третьяковой о Полякове

12:06

Корниенко избрали новым первым вице-спикером Рады

11:54

Боевики сняли замок и ушли: миссия ОБСЕ снова начала патрулирование на Донбассе

11:45

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Украину

11:41

Недавно родила: ужасная авария на Волыни забрала жизнь матери троих детей Видео

11:36

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

11:08

Закрытие границ ЕС для украинцев: в МИД разъяснили ситуацию Видео

10:48

"Хочу всех успокоить": Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ зимой

10:48

Рыдала и благодарила: украинку с четырьмя детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии Видео

10:38

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

10:33

От 220 грн за килограмм и выше: в Украине взлетят цены на сыр Видео

10:05

Бьет детей и угрожает учителям: 5-классник с ножом держит в страхе целый лицей в Полтаве

09:59

Зеленский рассказал, в каком формате готов встретиться с Путиным Видео

09:28

Как в 74 и 62 выглядеть на 40: родная сестра Ротару раскрыла секреты их молодости и идеальной фигуры

09:26

Гражданам Украины все чаще блокируют счета в банках: что происходит

08:50

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

08:29

Промочит дождями и продует холодом: погода в Украине на 19 октября

Реклама
08:21

В Украине – антирекорд по смертям от COVID-19: за сутки жертвами стали более 500 пациентов Видео

07:37

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса

07:06

"Нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ": Зеленский оценил перспективы вступления Украины в ЕС Видео

06:39

На Черниговщине жертвой COVID-19 стал девятиклассник Видео

06:18

Еще один локдаун Украина не потянет мнение

05:50

Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Видео

05:37

Создан новый метод контрацепции для мужчин: изобретение уже получило престижную награду

05:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

04:41

Почему опасно выпивать много воды за день - ответ специалиста

04:30

Леди Гага засветила мощный "бампер" в ультракоротком серебряном платье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять