Угрозы и оскорбления: в Хмельницкой области работодатель заставляет уволиться беременную девушку

Девушка в положении сможет отстоять свои права в суде, закон на ее стороне - юрист / Фото pixabay.com

В Хмельницкой области беременной девушке, которая работает бариста, работодатель отказался выплачивать декретные деньги. В ее адрес поступают угрозы и оскорбления с призывами уволиться по собственному желанию. Впрочем, закон на стороне женщины, и она имеет право отстоять свои права в судебном порядке.

В сюжете программы Сніданок з 1+1 говорится о том, что 24-летняя Иванна живет в Хмельницкой области. Девушка недавно вышла замуж, а после свадьбы, полгода назад, она устроилась работать бариста. Спустя три месяца Иванна забеременела, и после этого руководство заведения резко поменяло к ней свое отношение.

По словам девушки, зачастую дело доходило до унижений со стороны начальства. Далее девушке сказали, что ее заставят написать заявление на увольнение в принудительном порядке.

"Мол, мы принудительно заставим написать заявление на увольнение. Они все делают для того, чтобы я уволилась. А я хочу доработать до декрета, мне это очень нужно", - сказала она.

Журналисты позвонили директорату заведения, чтобы выяснить, в чем причина такого отношения. Однако директор сразу же бросил трубку, а позже дозвониться уже не получилось.

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Как утверждает адвокат Богдан Кушнир, в данной ситуации закон полностью на стороне девушки – в Украине работодатель не может уволить женщину, которая находится в положении.

"У нас в законе четко предусмотрена норма, которая запрещает увольнение беременных женщин, а также женщин, дети которых не достигли шести месяцев, кроме случаев полной ликвидации предприятия ", - отметил Кушнир.

Специалист уточнил, что норма запускается после того, как женщина проработала на предприятии минимум 6 месяцев. При этом закон относится и к мужчинам, которые также хотят уйти в декрет.

"Она имеет право написать заявление в соцзащиту, написать заявление в Гоструда, о том, что ее заставляет работодатель увольняться. Если ее заставили уволиться и она не написала заявление, то имеет право написать заявление в суд", - уточнил адвокат.

В сюжете подчеркивается, что Иванна в судебном порядке может взыскать с работодателя и моральную компенсацию. Причем факт переживаний перед родами доказывать в суде не понадобится. Девушка надеется, что конфликт удастся урегулировать напрямую с работодателем, однако если ничего не получится, она готова бороться за свои законные права.

Напомним, летом 22-летнюю беременную студентку из Харькова Маргариту собирались уволить из Центра экстренной медицинской помощи и катастроф. Девушку попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию из-за оскорбления украинского языка.