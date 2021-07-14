Указ Зеленского – противоправный: Верховный суд вынес решение об увольнении Тупицкого, – СМИ

Зеленский подписал указ об увольнении Тупицкого 27 марта 2021 года.
Верховный суд Украины вынес вердикт, согласно которому указ президента Владимира Зеленского, на основании которого отменяется назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, признан инстанцией противоправным. Суд принял решение о том, что действия президента в отношении Тупицкого не соответствуют законодательству.
Как сообщает Zn.ua, об этом сообщили источники издания в Верховном суде. Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ, определен высшим судебным органом судопроизводства как противоправным. При этом юридические действия Зеленского, направленные на отстранение Тупицкого от работы в КСУ, являются незаконными.
Справка
В чем суть конфликта Зеленского и Тупицкого
Конституционный суд Украины 27 октября 2020 года признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных данных в электронные декларации.
Суд запретил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) вести реестр и выявлять конфликт интересов в декларациях.
Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого было принято решение о восстановлении электронного декларирования в Украине.
В Евросоюзе тогда предупредили Киев: решение КСУ по антикоррупционному законодательству может негативно отразиться на экономическом сотрудничестве Украины и ЕС, а также привести к приостановке безвизового режима Евросоюза и Киева.Читайте такжеТупицкий объявил о специальном заседании КСУ из-за Зеленского
29 июня Верховная Рада проголосовала новый законопроект и восстановила уголовную ответственность в виде заключения под стражу лиц, которые внесли недостоверные данные в свои электронные декларации. Таким гражданам грозит тюремное наказание сроком до 2 лет.
Что было дальше
Главу КСУ Александра Тупицкого 28 декабря вызвали на допрос в генпрокуратуру по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. На допрос он не пришел, после чего Офис генпрокурора обратился с ходатайством к президенту Зеленскому с целью временного отстранения Тупицкого от занимаемой должности.
Президент Зеленский по итогам заседания СНБО временно отстранил Тупицкого от руководства КСУ на 2 месяца.Читайте такжеУволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты
В КСУ заявили, что Зеленский отстранил Тупицкого незаконно, так как главу Конституционного суда можно отстранить только в случае его задержания или заключения под стражу.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта решил отменить указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Решение глава государства объяснил интересами государственной безопасности.