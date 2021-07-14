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Указ Зеленского – противоправный: Верховный суд вынес решение об увольнении Тупицкого, – СМИ

14 июля 2021, 15:36

Зеленский подписал указ об увольнении Тупицкого 27 марта 2021 года.

Тупицкий
Верховный суд поддержал Тупицкого в борьбе с Зеленским - СМИ / УНИАН

Верховный суд Украины вынес вердикт, согласно которому указ президента Владимира Зеленского, на основании которого отменяется назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, признан инстанцией противоправным. Суд принял решение о том, что действия президента в отношении Тупицкого не соответствуют законодательству.

Как сообщает Zn.ua, об этом сообщили источники издания в Верховном суде. Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ, определен высшим судебным органом судопроизводства как противоправным. При этом юридические действия Зеленского, направленные на отстранение Тупицкого от работы в КСУ, являются незаконными.

Справка

В чем суть конфликта Зеленского и Тупицкого

Конституционный суд Украины 27 октября 2020 года признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных данных в электронные декларации.

Суд запретил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) вести реестр и выявлять конфликт интересов в декларациях.

Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого было принято решение о восстановлении электронного декларирования в Украине.

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В Евросоюзе тогда предупредили Киев: решение КСУ по антикоррупционному законодательству может негативно отразиться на экономическом сотрудничестве Украины и ЕС, а также привести к приостановке безвизового режима Евросоюза и Киева.Читайте такжеТупицкий объявил о специальном заседании КСУ из-за Зеленского

29 июня Верховная Рада проголосовала новый законопроект и восстановила уголовную ответственность в виде заключения под стражу лиц, которые внесли недостоверные данные в свои электронные декларации. Таким гражданам грозит тюремное наказание сроком до 2 лет.

Что было дальше

Главу КСУ Александра Тупицкого 28 декабря вызвали на допрос в генпрокуратуру по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. На допрос он не пришел, после чего Офис генпрокурора обратился с ходатайством к президенту Зеленскому с целью временного отстранения Тупицкого от занимаемой должности.

Президент Зеленский по итогам заседания СНБО временно отстранил Тупицкого от руководства КСУ на 2 месяца.Читайте такжеУволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты

В КСУ заявили, что Зеленский отстранил Тупицкого незаконно, так как главу Конституционного суда можно отстранить только в случае его задержания или заключения под стражу.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта решил отменить указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Решение глава государства объяснил интересами государственной безопасности.

Владимир Зеленский Верховный суд Украины новости Украины Александр Тупицкий
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