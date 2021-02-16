Украина больше всех покупает в России лекарств и медоборудования / УНИАН

Украина расположилась во главе списка основных импортеров фармацевтической и медицинской продукции, которая производится в столице Российской Федерации ‒ городе Москва. Такую информацию сделал достоянием общественности портал Sputnik, ссылаясь на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития московской мэрии.

В тройку лидеров импортеров медицинской продукции и лекарств с показателем прироста закупок, кроме Украины (+93%), также вошли Узбекистан (+43%) и Беларусь (+13%).

За период с января до ноября минувшего года экспорт лекарств из Москвы увеличился на 58% и достиг 434 миллионов долларов США в денежном эквиваленте. Больше всего покупали антибиотики ‒ их продажи выросли на 84%. Увеличились продажи и медицинского оборудования. Электрофорезов – почти втрое, терапевтической дыхательной аппаратуры – в 3,3 раза, диагностических реагентов ‒ в 2,2 раза, газовых масок и дыхательного оборудования на 93% (в 1,9 раза).

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