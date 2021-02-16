Украина больше всех покупает в России лекарств и медоборудования

За минувший год количество закупленных Украиной в Москве лекарственных препаратов и единиц медицинского оборудования выросло практически в два раза.
Украина расположилась во главе списка основных импортеров фармацевтической и медицинской продукции, которая производится в столице Российской Федерации ‒ городе Москва. Такую информацию сделал достоянием общественности портал Sputnik, ссылаясь на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития московской мэрии.
В тройку лидеров импортеров медицинской продукции и лекарств с показателем прироста закупок, кроме Украины (+93%), также вошли Узбекистан (+43%) и Беларусь (+13%).
За период с января до ноября минувшего года экспорт лекарств из Москвы увеличился на 58% и достиг 434 миллионов долларов США в денежном эквиваленте. Больше всего покупали антибиотики ‒ их продажи выросли на 84%. Увеличились продажи и медицинского оборудования. Электрофорезов – почти втрое, терапевтической дыхательной аппаратуры – в 3,3 раза, диагностических реагентов ‒ в 2,2 раза, газовых масок и дыхательного оборудования на 93% (в 1,9 раза).
Читайте такжеВитренко оценил перспективу отказа от импорта электроэнергии из России
Напомним, ранее сообщалось:
- 18 марта прошлого года Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем ввел фактический запрет на импорт российских угля и электричества.
- 1 апреля 2020-го в Минэкономики предложили ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- 23 января нынешнего года и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины и ее энергетической безопасности.
- Тем не менее 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям - для импорта электроэнергии из России.