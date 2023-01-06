Украина должна победить РФ до мая, иначе война затянется на 10 лет – Свитан

К маю РФ наберет еще 300 тысяч новобранцев-оккупантов и фронт может застыть в тех пределах, которые обе стороны успеют занять до последнего месяца весны.

Украина должна выйти на границы 1991 года до мая, иначе война затянется, отмечает эксперт Свитан/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Украина должна одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя до середины весны 2023 года, иначе к маю Россия успеет набрать и более-менее подготовить еще 300 тысяч оккупантов в придачу к тем 200 тысячам, которые сейчас воюют против нашего государства.

К началу мая нам важно выйти на границы 1991 года, чтобы украинские военные могли закрепиться и удерживать новую линию фронта. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"И по той черте, где пройдет линия фронта на момент задействования этих 300 тысяч российских контрактников, будет и горячая линия войны. Поэтому нам так важно в начале мая выйти на границы 1991 года, чтобы уже этот фронт удерживать в режиме обороны с середины весны и до полного распада России", – отмечает Свитан.

По его словам, до мая РФ также успеет посадить эти 300 тысяч оккупантов на "железных коней".

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других медиа, пишет Википедия.

Военный эксперт отмечает, что указанного количества новобранцев не хватит для масштабного наступления, однако этого будет достаточно, чтобы страна-агрессор могла удерживать в режиме глухой обороны тот фронт, который сложится к апрелю-маю.

"А вот для того чтобы пробить эту линию фронта, начнется гонка вооружений и численности войск. В этой гонке сложно найти победителя, потому что с российской стороны втрое больший мобилизационный резерв, а с нашей стороны – втрое лучшее оружие. Эта конкуренция может длиться годами, около десяти лет точно", – говорит эксперт.

Когда Украина может выйти на границы 1991 года

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что для Украины 2023 год может стать победным в войне. Она имеет возможности освободить все свои территории и вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Он назвал две возможные даты этого – конец мая или август 2023 года.

Однако военный эксперт Роман Свитан отмечает: когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк назвал условия, при которых можно говорить о прекращении войны в Украине. Речь идет о трех решающих требованиях нашей страны. Как отметил Подоляк, Украина так просто не откажется от своих территорий, а война закончится только тогда, когда россияне полностью покинут территории нашей страны, выдадут авторов вторжения, а также вернут украинцам украденные дома и квартиры в Крыму.

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