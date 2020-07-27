Не туда следуем: украинцы прошлись по ситуации в стране

Граждане резко раскритиковали политику нынешней власти.
Подавляющее большинство граждан нашей страны уверены в том, что в целом Украина движется в неправильном направлении, и только 19% имеют противоположное мнение.
Об этом свидетельствуют результаты пороса Социологической группы Рейтинг, опубликованного в понедельник, 27 июля.
Согласно с результатами соцопроса:
- 66% украинцев считают, что за последние полгода состояние экономики Украины ухудшилось,
- 24% не видят существенных изменений,
- только 8% заметили улучшения.
При этом украинцы дают более оптимистичные прогнозы относительного будущего экономики:
- 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится,
- 35% полагают, что она не изменится,
- 40% - ждут ухудшения.
Однако в долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%).
Среди причин возможного экономического кризиса большинство (57%) назвали некомпетентность власти, а 26% винят в будущем экономическом упадке пандемию коронавируса, еще 8% думают, что причиной упадка станет война на Донбассе.
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Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
Как писал Главред, социологический опрос продемонстрировал преобладающее мнение жителей Украины по поводу причин возникновения пандемии коронавируса.