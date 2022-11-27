Украина готовит важные шаги по укреплению обороны: Зеленский назвал самую горячую точку

Владимир Зеленский / Офтс президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте в Украине остается сложной.

В вечернем обращении Зеленский сказал, что самые горячие бои продолжаются в Донецкой области.

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой. И больше всего – в Донецкой области, как и в предыдущие недели", – подчеркнул политик.

Зеленский также отметил, что ожидаются важные шаги по укреплению обороны.

"Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту войну, за этот террор. И чтобы достичь этих результатов, на начинающейся неделе будут новые важные шаги", – сказал политик.

Он поблагодарил всех воинов на фронте за стойкость.

"Выстоять сейчас и защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев на всей нашей прекрасной земле", – добавил глава государства.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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