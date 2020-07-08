Украина бросила Россию саму бороться с терроризмом

Украина и Россия стали на шаг дальше - расторгнут важный меморандум / Факты

8 июля 2020 Кабмин решил прекратить действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, который был заключен с правительством Российской Федерации.

Документ действовал с 12 июля 2012 года: восемь лет назад его подписали в Ялте.

Сегодня на заседании правительства документ был расторгнут в одностороннем порядке.

Министерству иностранных дел Украины поручили сообщить о прекращении действия меморандума российской стороне.

Напомним, в апреле 2019 Украина расторгла военное соглашение со странами СНГ. Это соглашение заключалось для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны.

Также 30 января 2020 решением Кабинета министров Украины прекращено действие Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран участниц Содружества независимых государств.

Ранее Кабмин принял решение расторгнуть три соглашения в рамках СНГ.