Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности

Золотарев ответил, чем грозит перетягивание Китаем на свою сторону стран, которые помогают Украине оружием.

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В настоящее время Макрон настаивает на снятии всех "красных линий" по помощи Украине Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 18 отдельная бригада армейской авиации

Франция может изменить свою позицию по войне в Украине и начать настаивать на заморозке боевых действий, пришел к выводу директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он отметил, что Франция неоднократно меняла позицию.

"Мы не раз видели по Франции, которая то как голубь мира стремительно пытается сохранить лицо Путину, то трансформируется в довольно жесткую позицию, говоря, что нет "красных линий" и она тоже обладает ядерным оружием, отвечая таким образом на агрессивную российскую риторику", - высказался эксперт.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Учитывая то, что Макрон гораздо более публичный человек, чем Шольц, то не исключено, что позиция Франции может измениться, и она будет более активно поддерживать планы замораживания войны, уверен Золотарев.

Золотарев подчеркнул, что пока что существующие "мирные формулы" - и Папы римского, и Бразилии, и Китая - заключаются в том, что Украина должна будет обменять мир на свои территории.

"Поэтому возможное перетягивание Франции на китайскую сторону может повлиять на ее позицию в отношении Украины. Она, как я полагаю, полностью не свернет поддержку Украины, но будет прилагать определенные усилия, чтобы подталкивать ее к тяжелому компромиссу", - объяснил эксперт.

Французские войска в Украине - что следует знать

Париж не исключает отправки в Украину своих войск. Среди рассматриваемые Макроном городов, куда могут отправить иностранный контингент, - Одесса.

В целом Макрон считает, что Запад должен изменить стратегию в отношении войны России против Украины и отказаться от "красных линий". Как писала газета The Wall Street Journal, французский президент пытался сделать прямое послание Путину, что западные столицы не исключают военные варианты. По этому поводу Макрон уже разговаривал с Байденом и Шольцем.

Тем временем в России уже бредят французскими войсками в Украине. По неподтвержденным данным "российской разведки", в Украину якобы собирают до 2 тысяч военных.

Кроме того, отправкой войск в Украину заинтересовались Литва и Эстония.

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